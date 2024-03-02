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Haberler Fotohaber REYTİNG SONUÇLARI 1 Mart sıralaması: Yalı Çapkını, Kızılcık Şerbeti, Arka Sokaklar ve Ateş Kuşları reyting sonucu...
Giriş Tarihi: 02.03.2024 07:46 Güncelleme Tarihi: 02.03.2024 07:46

REYTİNG SONUÇLARI 1 Mart sıralaması: Yalı Çapkını, Kızılcık Şerbeti, Arka Sokaklar ve Ateş Kuşları reyting sonucu...

1 Mart 2024 Cuma günü birçok yapım ekranlara geldi. Yalı Çapkını, Kızılcık Şerbeti, Arka Sokaklar ve Ateş Kuşları gibi dizilerin yayınlandığı gecede, en çok izlenen yapım reyting sonuçları ile belli oluyor. Sevilen dizilerin yayınlandığı gecede, reyting sıralaması nasıl şekillendi yakından takip ediliyor. Peki, dünün Reyting sonuçları açıklandı mı?

REYTİNG SONUÇLARI 1 Mart sıralaması: Yalı Çapkını, Kızılcık Şerbeti, Arka Sokaklar ve Ateş Kuşları reyting sonucu...

Birçok yapımın ekrana geldiği Cuma akşamında, izleyiciler reyting sonuçları için geri sayıma başladı. İzledikleri dizinin reyting sıralamasını öğrenmek isteyenler, sabah.com.tr aracılığıyla sonuçlara ulaşıyor. Peki, 1 Mart Cuma gününe ilişkin reyting sonuçları açıklandı mı? İş İşte, dünün en çok izlenen yapımları…

REYTİNG SONUÇLARI 1 Mart sıralaması: Yalı Çapkını, Kızılcık Şerbeti, Arka Sokaklar ve Ateş Kuşları reyting sonucu...

REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

1 Mart Cuma gününe ilişkin reyting sonuçları açıklandığında haberimizde yer vereceğiz...

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REYTİNG SONUÇLARI 1 Mart sıralaması: Yalı Çapkını, Kızılcık Şerbeti, Arka Sokaklar ve Ateş Kuşları reyting sonucu...
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REYTİNG SONUÇLARI 1 Mart sıralaması: Yalı Çapkını, Kızılcık Şerbeti, Arka Sokaklar ve Ateş Kuşları reyting sonucu...
REYTİNG SONUÇLARI 1 Mart sıralaması: Yalı Çapkını, Kızılcık Şerbeti, Arka Sokaklar ve Ateş Kuşları reyting sonucu...
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