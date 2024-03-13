REYTİNG SONUÇLARI 12 MART 👉 Bahar, Survivor, Ben Bu Cihana Sığmazam reyting sonuçları

Reyting sonuçları yapımların izlenme oranına göre sırlamasını belirliyor. 12 Mart Salı akşamına ilişkin sonuçlar sabah.com.tr aracılığıyla açıklanıyor. Peki, dünün reyting sonuçlarına göre hangi yapım birinci oldu? İşte, 12 Mart Salı gününe ait reyting sıralaması…