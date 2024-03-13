Giriş Tarihi: 13.03.2024 06:41
Güncelleme Tarihi: 13.03.2024
06:41
REYTİNG SONUÇLARI 12 MART 👉 Bahar, Survivor, Ben Bu Cihana Sığmazam reyting sonuçları
12 Mart tarihli reyting sonuçları listesi yakından takip ediliyor. Binlerce kişinin ekranları başında izlediği yapımlar arasından en çok tercih edilen ve izlenen dizi, film ve programlar reyting sıralaması ile belli oluyor. Bahar, Survivor, Ben Bu Cihana Sığmazam ve Mehmed Fetihler Sultanı gibi yapımların yayınlandığı gecede en çok hangisi izlendi? İşte, 12 Mart reyting sonuçları listesi!