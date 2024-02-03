Giriş Tarihi: 03.02.2024 08:03
Güncelleme Tarihi: 03.02.2024
08:03
REYTİNG SONUÇLARI 2 ŞUBAT CUMA || Dünün reyting sonuçlarına göre hangi yapım birinci oldu? İşte, gecenin en çok izlenen yapımı...
2 Şubat 2024 Cuma günü birçok yapım ekranlara geldi. Yalı Çapkını, Kızılcık Şerbeti, Gaddar ve Ateş Kuşları gibi dizilerin yayınlandığı gecede, en çok izlenen yapım reyting sonuçları ile belli oluyor. Sevilen dizilerin yayınlandığı gecede, reyting sıralaması nasıl şekillendi yakından takip ediliyor. Peki, Reyting sonuçları açıklandı mı? İşte, dünün en çok izlenen yapımları…