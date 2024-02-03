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Haberler Fotohaber REYTİNG SONUÇLARI 2 ŞUBAT CUMA || Dünün reyting sonuçlarına göre hangi yapım birinci oldu? İşte, gecenin en çok izlenen yapımı...
Giriş Tarihi: 03.02.2024 08:03 Güncelleme Tarihi: 03.02.2024 08:03

REYTİNG SONUÇLARI 2 ŞUBAT CUMA || Dünün reyting sonuçlarına göre hangi yapım birinci oldu? İşte, gecenin en çok izlenen yapımı...

2 Şubat 2024 Cuma günü birçok yapım ekranlara geldi. Yalı Çapkını, Kızılcık Şerbeti, Gaddar ve Ateş Kuşları gibi dizilerin yayınlandığı gecede, en çok izlenen yapım reyting sonuçları ile belli oluyor. Sevilen dizilerin yayınlandığı gecede, reyting sıralaması nasıl şekillendi yakından takip ediliyor. Peki, Reyting sonuçları açıklandı mı? İşte, dünün en çok izlenen yapımları…

REYTİNG SONUÇLARI 2 ŞUBAT CUMA || Dünün reyting sonuçlarına göre hangi yapım birinci oldu? İşte, gecenin en çok izlenen yapımı...

Birçok yapımın ekrana geldiği Cuma akşamında, izleyiciler reyting sonuçları için geri sayıma başladı. İzledikleri dizinin reyting sıralamasını öğrenmek isteyenler, sabah.com.tr aracılığıyla sonuçlara ulaşıyor. Peki, 2 Şubat Cuma reyting sonuçları açıklandı mı? İşte, detaylar…

REYTİNG SONUÇLARI 2 ŞUBAT CUMA || Dünün reyting sonuçlarına göre hangi yapım birinci oldu? İşte, gecenin en çok izlenen yapımı...

2 ŞUBAT 2024 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

TV izlencesi için izleniş durumunu belirten reyting sonuçları henüz açıklanmadı.

Açıklanması halinde haberimiz güncellenecektir.

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REYTİNG SONUÇLARI 2 ŞUBAT CUMA || Dünün reyting sonuçlarına göre hangi yapım birinci oldu? İşte, gecenin en çok izlenen yapımı...

GEÇEN HAFTANIN REYTİNG SONUÇLARI

Total'de 1.sırada Show TV'de izleyiciyle buluşan "Kızılcık Şerbeti", 2. sırada Star TV'de yayınlanan "Yalı Çapkını", 3.sırada Atv'de ekrana gelen "Esra Erol'da" yer aldı.

AB'de ise 1.sırada "Kızılcık Şerbeti", 2.sırada "Yalı Çapkını", 3.sırada "Kızılcık Şerbeti" dizisinin özeti yer aldı.

ABC'de de 1.sırada "Kızılcık Şerbeti", 2.sırada "Yalı Çapkını", 3.sırada "Kızılcık Şerbeti" dizisinin özeti yer aldı.

REYTİNG SONUÇLARI 2 ŞUBAT CUMA || Dünün reyting sonuçlarına göre hangi yapım birinci oldu? İşte, gecenin en çok izlenen yapımı...
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REYTİNG SONUÇLARI 2 ŞUBAT CUMA || Dünün reyting sonuçlarına göre hangi yapım birinci oldu? İşte, gecenin en çok izlenen yapımı...
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