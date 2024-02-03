REYTİNG SONUÇLARI 2 ŞUBAT CUMA || Dünün reyting sonuçlarına göre hangi yapım birinci oldu? İşte, gecenin en çok izlenen yapımı...

Birçok yapımın ekrana geldiği Cuma akşamında, izleyiciler reyting sonuçları için geri sayıma başladı. İzledikleri dizinin reyting sıralamasını öğrenmek isteyenler, sabah.com.tr aracılığıyla sonuçlara ulaşıyor. Peki, 2 Şubat Cuma reyting sonuçları açıklandı mı? İşte, detaylar…