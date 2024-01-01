REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI || O program ilk sırada! 31 Aralık reyting sonuçları ile birinci kim oldu?

Televizyon ekranlarında kıyasıya bir rekabet! O Ses Türkiye, İbo Show, Güldür Güldür, Kim Milyoner Olmak İster ve daha fazlasının yayınlandığı geceden hangi yapım birinci çıkacak sorusu yanıt arıyor. Peki, 31 Aralık yılbaşı özel programlarından hangi yapım reyting sonuçlarında birinci oldu? İşte, Dünün reyting sonuçları geldi ve izleyicilerin favori programları belli oldu. Kim zirvede, kim çıkışta?