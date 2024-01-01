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Giriş Tarihi: 01.01.2024 12:00 Güncelleme Tarihi: 01.01.2024 12:00

REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI || O program ilk sırada! 31 Aralık reyting sonuçları ile birinci kim oldu?

Televizyon dünyasında heyecan dorukta! 31 Aralık gecesinin kapanışından sonra açıklanan reyting sonuçları ile ekranlarda yayınlanan yılbaşı özel programlarından hangisi daha çok izlendi merak ediliyor.Kimi zaman dramatik anlar, kimi zaman güldüren anlarla dolu bu sıralama, izleyicilerin tercihlerini yansıtıyor. Peki, Reyting sonuçlarına göre yılbaşında en çok ne izlendi? İşte, dün gecenin en çok izlenen programları ve televizyon dünyasındaki son trendlerle ilgili detaylar!

REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI || 31 Aralık Reyting sonuçlarına göre gecenin birincisi kim oldu? O Ses Türkiye, Kim Milyoner Olmak İster, İbo Show...

Televizyon ekranlarında kıyasıya bir rekabet! O Ses Türkiye, İbo Show, Güldür Güldür, Kim Milyoner Olmak İster ve daha fazlasının yayınlandığı geceden hangi yapım birinci çıkacak sorusu yanıt arıyor. Peki, 31 Aralık yılbaşı özel programlarından hangi yapım reyting sonuçlarında birinci oldu? İşte, Dünün reyting sonuçları geldi ve izleyicilerin favori programları belli oldu. Kim zirvede, kim çıkışta?

REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI || 31 Aralık Reyting sonuçlarına göre gecenin birincisi kim oldu? O Ses Türkiye, Kim Milyoner Olmak İster, İbo Show...

REYTİNG SONUÇLARI || 31 ARALIK AÇIKLANDI!

O Ses Türkiye, İbo Show, Güldür Güldür, Kim Milyoner Olmak İster ve daha fazlasının yayınlandığı geceden hangi yapım birinci oldu sorusu yanıt buldu!

İşte sonuçlar;

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REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI || 31 Aralık Reyting sonuçlarına göre gecenin birincisi kim oldu? O Ses Türkiye, Kim Milyoner Olmak İster, İbo Show...

31 Aralık tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.

Total'de 1.sırada TV8'de izleyiciyle buluşan "O Ses Türkiye Yılbaşı Özel",

2. sırada Kanal D'de yayınlanan "Milli Piyango Yılbaşı Özel",

3.sırada "Gülbin Tosun İle Ana Haber Hafta Sonu" yer aldı.

REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI || 31 Aralık Reyting sonuçlarına göre gecenin birincisi kim oldu? O Ses Türkiye, Kim Milyoner Olmak İster, İbo Show...

AB'de ise 1.sırada "O Ses Türkiye Yılbaşı Özel", 2.sırada Show TV'de yayınlanan "Güldür Güldür Show", 3.sırada "Milli Piyango Yılbaşı Özel" yer aldı.

REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI || 31 Aralık Reyting sonuçlarına göre gecenin birincisi kim oldu? O Ses Türkiye, Kim Milyoner Olmak İster, İbo Show...

Geçen haftanın reyting sonuçları;

Geçen hafta Pazar akşamı yayınlanan programlardan ise Total'de reyting listesinin ilk sırasında Teşkilat, ikinci sırada Kirli Sepeti, üçüncü sırada Yargı yer aldı.

AB'de ise birinci sırada Yargı, ikinci sırada Masterchef Türkiye All Star, üçüncü sırada Teşkilat yer aldı.

20+ABC1 listesinde de ilk sırada Teşkilat, ikinci sırada Yargı, üçüncü sırada Kirli Sepeti yer aldı.

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