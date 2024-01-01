REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI || O program ilk sırada! 31 Aralık reyting sonuçları ile birinci kim oldu?

Giriş Tarihi: 01.01.2024 12:00
Güncelleme Tarihi: 01.01.2024
12:00
Televizyon dünyasında heyecan dorukta! 31 Aralık gecesinin kapanışından sonra açıklanan reyting sonuçları ile ekranlarda yayınlanan yılbaşı özel programlarından hangisi daha çok izlendi merak ediliyor.Kimi zaman dramatik anlar, kimi zaman güldüren anlarla dolu bu sıralama, izleyicilerin tercihlerini yansıtıyor. Peki, Reyting sonuçlarına göre yılbaşında en çok ne izlendi? İşte, dün gecenin en çok izlenen programları ve televizyon dünyasındaki son trendlerle ilgili detaylar!