Giriş Tarihi: 02.03.2024 13:45
Güncelleme Tarihi: 02.03.2024
13:45
Reyting sonuçları AÇIKLANDI! 1 Mart reyting sıralamasında hangi yapım birinci oldu? İşte, o dizi...
1 Mart 2024 Cuma günü birçok yapım ekranlara geldi. Yalı Çapkını, Kızılcık Şerbeti, Arka Sokaklar ve Ateş Kuşları gibi dizilerin yayınlandığı gecede, en çok izlenen yapım reyting sonuçları ile belli oluyor. Sevilen dizilerin yayınlandığı gecede, reyting sıralaması nasıl şekillendi yakından takip ediliyor. Peki, dünün Reyting sonuçları açıklandı mı?