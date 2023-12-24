Giriş Tarihi: 24.12.2023 09:27
Güncelleme Tarihi: 24.12.2023
09:27
REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 23 Aralık Gönül Dağı, Kardeşlerim, MasterChef All Star reyting birincisi kim oldu?
Dünün reyting sonuçları TV programları ve dizilerini yakından takip eden kişiler tarafından merak ediliyor. Dün akşam ekrana gelen Gönül Dağı, Kardeşlerim, MasterChef All Star, Güldür Güldür Show, Pele: Bir Efsanenin Doğuşu, Mısır Tanrıları gibi yapımlar arasından kim birinci oldu sorusu yanıt arıyor. Peki, dünün reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu? İşte, 23 Aralık reyting sonuçları!