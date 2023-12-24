REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 23 Aralık Gönül Dağı, Kardeşlerim, MasterChef All Star reyting birincisi kim oldu?

Dünün reyting sonuçları açıklandı mı? Her gün düzenli olarak yayınlanan reyting sonuçlarına göre izleyenler en çok hangi yapım izlenmiş öğrenebiliyor. Total, AB ve ABC olmak üzere üç farklı katagori ile açıklanan sonuçlara göre bugün hangi yapım birinci oldu? İşte, dünün reyting sonuçları...