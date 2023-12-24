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Haberler Fotohaber REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 23 Aralık Gönül Dağı, Kardeşlerim, MasterChef All Star reyting birincisi kim oldu?
Giriş Tarihi: 24.12.2023 09:27 Güncelleme Tarihi: 24.12.2023 09:27

REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 23 Aralık Gönül Dağı, Kardeşlerim, MasterChef All Star reyting birincisi kim oldu?

Dünün reyting sonuçları TV programları ve dizilerini yakından takip eden kişiler tarafından merak ediliyor. Dün akşam ekrana gelen Gönül Dağı, Kardeşlerim, MasterChef All Star, Güldür Güldür Show, Pele: Bir Efsanenin Doğuşu, Mısır Tanrıları gibi yapımlar arasından kim birinci oldu sorusu yanıt arıyor. Peki, dünün reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu? İşte, 23 Aralık reyting sonuçları!

REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 23 Aralık Gönül Dağı, Kardeşlerim, MasterChef All Star reyting birincisi kim oldu?

Dünün reyting sonuçları açıklandı mı? Her gün düzenli olarak yayınlanan reyting sonuçlarına göre izleyenler en çok hangi yapım izlenmiş öğrenebiliyor. Total, AB ve ABC olmak üzere üç farklı katagori ile açıklanan sonuçlara göre bugün hangi yapım birinci oldu? İşte, dünün reyting sonuçları...

REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 23 Aralık Gönül Dağı, Kardeşlerim, MasterChef All Star reyting birincisi kim oldu?

DÜNÜN REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

23 Aralık Cumartesi akşamına ilişkin reyting sonuçları henz açıklanamadı!

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REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 23 Aralık Gönül Dağı, Kardeşlerim, MasterChef All Star reyting birincisi kim oldu?

GEÇEN HAFTANIN REYTİNG SONUÇLARI

16 Aralık tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları;

Total'de 1.sırada TRT1!de izleyiciyle buluşan "Gönül Dağı", 2. sırada ATV'de yayınlanan "Kardeşlerim", 3.sırada TRT1'de ekrana gelen "Gönül Dağı özeti" yer aldı.

AB'de ise yine 1.sırada "Gönül Dağı", 2.sırada "Gönül Dağı özeti", 3.sırada "Güldür Güldür Show" yer aldı.

REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 23 Aralık Gönül Dağı, Kardeşlerim, MasterChef All Star reyting birincisi kim oldu?
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REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 23 Aralık Gönül Dağı, Kardeşlerim, MasterChef All Star reyting birincisi kim oldu?
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