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Haberler Fotohaber Reyting Sonuçları belli oluyor! 24 Şubat listesi ile Gönül Dağı, Kardeşlerim, Üç Kız Kardeş, Survivor All Star reyting sonuçları
Giriş Tarihi: 25.02.2024 10:40 Güncelleme Tarihi: 25.02.2024 10:40

Reyting Sonuçları belli oluyor! 24 Şubat listesi ile Gönül Dağı, Kardeşlerim, Üç Kız Kardeş, Survivor All Star reyting sonuçları

Reyting sonuçları 24 Şubat 2024 Cumartesi listesi ile yakından takip ediliyor. Dün akşama ilişkin sonuçlar gün içinde açıklanırken, ekrana gelen yapımlar arasından hangisi zirvede yer alacak merak konusu. Güldür Güldür Show, Gönül Dağı, Kardeşlerim, Kopuk, Üç Kız Kardeş ve Survivor All Star'ın yayınlandığı gecede hangi yapım birinci oldu? İşte, 24 Şubat AB ve Total reyting sonuçları!

Reyting Sonuçları belli oluyor! 24 Şubat listesi ile Gönül Dağı, Kardeşlerim, Üç Kız Kardeş, Survivor All Star reyting sonuçları

Güldür Güldür Show, Gönül Dağı, Kardeşlerim, Kopuk, Üç Kız Kardeş ve Survivor All Star gibi yapımların yayına geldiği akşamda, sonuçlar gündemde! Hangi yapım ne kadar izlendi reyting sırlaması ile belli oluyor. Peki, reyting sonuçları açıklandı mı? İşte, detaylar…

Reyting Sonuçları belli oluyor! 24 Şubat listesi ile Gönül Dağı, Kardeşlerim, Üç Kız Kardeş, Survivor All Star reyting sonuçları

24 ŞUBAT 2024 CUMARTESİ REYTİNG SONUÇLARI

Dünün reyting sonuçları bekleniyor. İşte, Cumartesi gününe ilişkin Total, AB ve ABC1' reyting sıralaması;

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Reyting Sonuçları belli oluyor! 24 Şubat listesi ile Gönül Dağı, Kardeşlerim, Üç Kız Kardeş, Survivor All Star reyting sonuçları
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Reyting Sonuçları belli oluyor! 24 Şubat listesi ile Gönül Dağı, Kardeşlerim, Üç Kız Kardeş, Survivor All Star reyting sonuçları
Reyting Sonuçları belli oluyor! 24 Şubat listesi ile Gönül Dağı, Kardeşlerim, Üç Kız Kardeş, Survivor All Star reyting sonuçları
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