Giriş Tarihi: 25.02.2024 10:40
Güncelleme Tarihi: 25.02.2024
10:40
Reyting Sonuçları belli oluyor! 24 Şubat listesi ile Gönül Dağı, Kardeşlerim, Üç Kız Kardeş, Survivor All Star reyting sonuçları
Reyting sonuçları 24 Şubat 2024 Cumartesi listesi ile yakından takip ediliyor. Dün akşama ilişkin sonuçlar gün içinde açıklanırken, ekrana gelen yapımlar arasından hangisi zirvede yer alacak merak konusu. Güldür Güldür Show, Gönül Dağı, Kardeşlerim, Kopuk, Üç Kız Kardeş ve Survivor All Star'ın yayınlandığı gecede hangi yapım birinci oldu? İşte, 24 Şubat AB ve Total reyting sonuçları!