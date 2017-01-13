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SABAH’la anlamlı buluşma

Giriş Tarihi: 13.01.2017 10:00 Güncelleme Tarihi: 11.07.2018 02:29
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SABAH’la anlamlı buluşma
SABAH’la anlamlı buluşma

Haber: Mesut ALTUN - İlker GEZİCİ
Fotoğraflar: Metin ARABACI

Türkiye'nin önde gelen kültür sanat kurumlarının yöneticileri SABAH'ın ev sahipliğinde ilk kez aynı masada buluştu. Sanat ve siyasetin konuşulduğu davette birlik ve beraberlik çağrısı yapıldı.

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SABAH’la anlamlı buluşma
SABAH’la anlamlı buluşma

Kültür sanatın temsilcileri ve SABAH yazarları dün Gümüşsuyu Topaz Restoran'da düzenlenen öğle yemeğinde bir araya geldi. Yemekte kültür sanatın yanı sıra Türkiye gündemi de değerlendirildi. Bu sıkıntılı süreçte kültür ve sanatın ön plana çıkarılması gerektiği görüşünde birleşilirken birlik ve beraberlik çağrısı yapıldı.

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SABAH’la anlamlı buluşma
SABAH’la anlamlı buluşma

Özalp Birol: SABAH'ın kültür ve sanat yöneticilerini bir araya getiren yaklaşımını, bu zor dönemde son derece anlamlı buluyorum. Bu beraberliğin memleketin kültürel ve sanatsal anlamda daha gelişebilmesi adına devamını diliyorum.

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SABAH’la anlamlı buluşma
SABAH’la anlamlı buluşma

Levent Çalıkoğlu: Kültür sanat insanlara pozitif mesajlar veriyor, yaratıcılığın önünü açıyor. SABAH'ın böyle bir buluşmayı kurgulaması moral verici. Bu fikre şapka çıkarıyorum.

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SABAH’la anlamlı buluşma
SABAH’la anlamlı buluşma

Tülay Güngen: Zor zamanlarda en iyi yapacağımız şey, doğru bildiğimizi en iyi şekilde yapmaktır. Kültür ve sanata saygı duyulan bir ortamda yaşamak istiyoruz.

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SABAH’la anlamlı buluşma
SABAH’la anlamlı buluşma

Şeref Oğuz: Teröre rağmen devletin olmazsa olmazı olan kültür kurumlarının buluşmalar yapıyor olması bizim gerçekten büyük bir devlet olduğumuzun ve devlet geleneğimizin de sürebileceğinin kanıtı.

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SABAH’la anlamlı buluşma
SABAH’la anlamlı buluşma

Aybala Şimşek: Herkesin bir arada olduğu bu tür görüş alışverişinde bulunduğu toplantılar hem sektörün verimi açısından hem de ilişkileri tazelemek adına çok önemli.

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