SABAH’la anlamlı buluşma

Haber: Mesut ALTUN - İlker GEZİCİ Fotoğraflar: Metin ARABACI Türkiye'nin önde gelen kültür sanat kurumlarının yöneticileri SABAH'ın ev sahipliğinde ilk kez aynı masada buluştu. Sanat ve siyasetin konuşulduğu davette birlik ve beraberlik çağrısı yapıldı. Kültür sanatın temsilcileri ve SABAH yazarları dün Gümüşsuyu Topaz Restoran'da düzenlenen öğle yemeğinde bir araya geldi. Yemekte kültür sanatın yanı sıra Türkiye gündemi de değerlendirildi. Bu sıkıntılı süreçte kültür ve sanatın ön plana çıkarılması gerektiği görüşünde birleşilirken birlik ve beraberlik çağrısı yapıldı. Özalp Birol: SABAH'ın kültür ve sanat yöneticilerini bir araya getiren yaklaşımını, bu zor dönemde son derece anlamlı buluyorum. Bu beraberliğin memleketin kültürel ve sanatsal anlamda daha gelişebilmesi adına devamını diliyorum. Levent Çalıkoğlu: Kültür sanat insanlara pozitif mesajlar veriyor, yaratıcılığın önünü açıyor. SABAH'ın böyle bir buluşmayı kurgulaması moral verici. Bu fikre şapka çıkarıyorum. Tülay Güngen: Zor zamanlarda en iyi yapacağımız şey, doğru bildiğimizi en iyi şekilde yapmaktır. Kültür ve sanata saygı duyulan bir ortamda yaşamak istiyoruz. Şeref Oğuz: Teröre rağmen devletin olmazsa olmazı olan kültür kurumlarının buluşmalar yapıyor olması bizim gerçekten büyük bir devlet olduğumuzun ve devlet geleneğimizin de sürebileceğinin kanıtı. Aybala Şimşek: Herkesin bir arada olduğu bu tür görüş alışverişinde bulunduğu toplantılar hem sektörün verimi açısından hem de ilişkileri tazelemek adına çok önemli.