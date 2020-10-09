Sansasyonel paylaşımlarıyla dikkat çeken Aynur Aydın'dan hamam pozu! Şarkıcı Aynur Aydın hamam pozu ile sosyal medyayı salladı!

Sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren Aynur Aydın yine gündem oldu. Şarkıcı Aynur Aydın çok konuşulan pozlarına bir yenisini daha ekledi. 34 yaşındaki şarkıcı Aynur Aydın hamam pozu ile sosyal medyaya damga vurdu. Aynur Aydın hamam pozuna "Peki siz en son ne zaman hamama gittiniz?" notunu düştü. Instagram'da 366 bin takipçisi olan Aynur Aydın daha önce de yaptığı cesur paylaşımlarla olay olmuştu. İşte şarkıcı Aynur Aydın'ın hamam pozu...
Giriş Tarihi: 09.10.2020
09:18
Güncelleme Tarihi: 10.01.2021
14:58