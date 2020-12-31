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Haberler FotoHaber Sinem Kobal'dan yeni yıl pozları! Göz kamaştırdı...

'dan yeni yıl pozları! Göz kamaştırdı...

Mayıs 2016'da Ayvalık-Cunda Adası'nda evlenen oyuncu çift ile , evlilikleriyle adeta parmak ısırtıyor. Geçen aylarda ilk kızları 'i kucaklarına alan çift, mutluluklarıyla magazin dünyasının sayılı çiftleri arasında yer alıyor. Her paylaşımıyla olay yaratan Sinem Kobal da doğum sonrası pozları hayranlarıyla paylaşmayı ihmal etmiyor. Kızı Lalin'i dünyaya getirdikten kısa süre sonra fit haliyle dikkat çeken Kobal, son olarak yeni yıl pozlarını Instagram hesabından paylaştı. Güzel oyuncuya kısa sürede binlerce beğeni yağdı...

Giriş Tarihi: 31.12.2020 16:55 Güncelleme Tarihi: 31.12.2020 17:11
Sinem Kobal'dan yeni yıl pozları! Göz kamaştırdı...

ve , iki ay önce ilk bebekleri 'i kucaklarına alarak büyük mutluluk yaşamıştı. Mutlu evliliklerini çocukla taçlandıran Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal çifti gündemden düşmüyorken, güzel oyuncudan dikkat çeken yeni paylaşımlar geldi.

Sinem Kobal'dan yeni yıl pozları! Göz kamaştırdı...

, yılbaşı ağacının yanında çekildiği karelerini sosyal medya hesabından hayranlarının beğenisine sundu. Taze anne Sinem Kobal, fit görünümüyle yine gönülleri fethetti.

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Sinem Kobal'dan yeni yıl pozları! Göz kamaştırdı...

Öte yandan 'ın doğum sonrası fotoğraflarına övgüler yağarken, herkes güzel oyuncunun bu kadar kısa sürede nasıl zayıfladığını öğrenmek için can attı.

Sinem Kobal'dan yeni yıl pozları! Göz kamaştırdı...

Fit hali ile dikkat çeken 'ın zayıflama sırrı da ortaya çıktı.

Sinem Kobal'dan yeni yıl pozları! Göz kamaştırdı...

Kısa sürede eski formuna kavuştuğu bir pozu Instagram'da paylaşan , online spor dersleri alarak zayıflıyor.

Sinem Kobal'dan yeni yıl pozları! Göz kamaştırdı...

Pandemi dönemi nedeniyle evden dışarı çıkmayan Kobal, spor hocasıyla internet üzerinden eğitim alıyor.

Sinem Kobal'dan yeni yıl pozları! Göz kamaştırdı...

Antremanlarını evinde yapan ünlü oyuncu, ayrıca beslenmesine de dikkat ediyor.

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