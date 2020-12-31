Mayıs 2016'da Ayvalık-Cunda Adası'nda evlenen oyuncu çift Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu, evlilikleriyle adeta parmak ısırtıyor. Geçen aylarda ilk kızları Lalin'i kucaklarına alan çift, mutluluklarıyla magazin dünyasının sayılı çiftleri arasında yer alıyor. Her paylaşımıyla olay yaratan Sinem Kobal da doğum sonrası pozları hayranlarıyla paylaşmayı ihmal etmiyor. Kızı Lalin'i dünyaya getirdikten kısa süre sonra fit haliyle dikkat çeken Kobal, son olarak yeni yıl pozlarını Instagram hesabından paylaştı. Güzel oyuncuya kısa sürede binlerce beğeni yağdı...
Giriş Tarihi: 31.12.2020
16:55
Güncelleme Tarihi: 31.12.2020
17:11