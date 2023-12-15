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Haberler Fotohaber Sultan'ın çocuğunun babası bakın kim? Yalı Çapkını Sultan'ın oğlu Ferit'ten mi? Şok detay yok artık dedirtti!
Giriş Tarihi: 15.12.2023 09:12 Güncelleme Tarihi: 15.12.2023 09:29

Sultan'ın çocuğunun babası bakın kim? Yalı Çapkını Sultan'ın oğlu Ferit'ten mi? Şok detay yok artık dedirtti!

Star TV'nin Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'i buluşturan dizisi Yalı Çapkını'nda Sultan'ın çocuğu ile ilgili ortaya atılan flaş iddialar gündeme bomba gibi düştü. Cuma akşamlarının sevilen dizisi Yalı Çapkını bir süredir reytinglerde istenilen başarıyı gösteremiyordu. Özellikle Pelin'in diziye hamile olarak geri dönmesi SeyFer hayranlarını kızdırırken Sultan'ın çocuğu ile ilgili akılları karıştıran iddialar ortaya atıldı. Peki, Yalı Çapkını Sultan'ın çocuğu kimden? Yalı Çapkını Sultan'ın oğlu Ferit'ten mi yoksa Orhan'dan mı? İşte, bebeğin babası olan isim ve diziye dair merak edilenler…

Sultan’ın çocuğunun babası bakın kim? Yalı Çapkını Sultan’ın oğlu Ferit’ten mi? Şok detay yok artık dedirtti!

Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor'u buluşturan Star TV dizisi Yalı Çapkını 50. bölümü ile ekrana geliyor. Bir süredir Ferit'in hizmetçisiyle ilişkisi olduğu ve küçük oyuncunun Ferit'in oğlu olduğu iddiaları gündemi meşgul ediyordu. Ferit'in iki çocuğu olduğu iddia edilirken gerçek bir hikayeden senaryolaştırılan dizide sırlar bir bir aydınlanıyor. Sultan'ın oğlu kimden sorusu gerçek hikayenin temellerine inilerek araştırılıyor. Peki, Yalı Çapkını Sultan'ın çocuğu kimden? Yalı Çapkını Sultan'ın çocuğu Ferit'ten mi yoksa Orhan'dan mı? İşte, o detay…

Sultan’ın çocuğunun babası bakın kim? Yalı Çapkını Sultan’ın oğlu Ferit’ten mi? Şok detay yok artık dedirtti!

Başrollerinde Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Binnur Kaya, Taro Emir Tekin, Beril Pozam, Ersin Arıcı, Gözde Kansu, Diren Polatoğulları'nın yer aldığı dizi yeni bölümleriyle devam ediyor.

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Sultan’ın çocuğunun babası bakın kim? Yalı Çapkını Sultan’ın oğlu Ferit’ten mi? Şok detay yok artık dedirtti!

YALI ÇAPKINI'NDAKİ SÜRPRİZ İDDİA!

Son zamanlarda Yalı Çapkını dizisinde ortaya atılan bir iddia, dizinin hayranlarını şoka soktu. Sultan'ın oğlunun gerçekte kimden olduğu konusundaki spekülasyonlar devam ederken, yeni bir iddia Korhanlar Konağı'nı karıştırdı.

Sultan’ın çocuğunun babası bakın kim? Yalı Çapkını Sultan’ın oğlu Ferit’ten mi? Şok detay yok artık dedirtti!

SIR PERDESİ ARALANIYOR!

Uzun süredir Korhanlar Konağı'nda yer alan hizmetçi Sultan'ın oğlu'nun Ferit'ten oğlu iddiası ortaya atılmıştı. Ancak sosyal medyada ortaya atılan yeni bir iddia ortalığı adeta yangın yerine çevirdi.

Sultan’ın çocuğunun babası bakın kim? Yalı Çapkını Sultan’ın oğlu Ferit’ten mi? Şok detay yok artık dedirtti!

Dizinin ikinci sezonunda Dicle ile ilişkisi ortaya çıkan yalının gerçek çapkını Orhan'ın bir sırrı daha ortaya çıktı. Sultan'ın oğlunun Orhan'dan olduğunu dile getiren paylaşımlar yapıldı.

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