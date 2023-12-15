Sultan’ın çocuğunun babası bakın kim? Yalı Çapkını Sultan’ın oğlu Ferit’ten mi? Şok detay yok artık dedirtti!

Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor'u buluşturan Star TV dizisi Yalı Çapkını 50. bölümü ile ekrana geliyor. Bir süredir Ferit'in hizmetçisiyle ilişkisi olduğu ve küçük oyuncunun Ferit'in oğlu olduğu iddiaları gündemi meşgul ediyordu. Ferit'in iki çocuğu olduğu iddia edilirken gerçek bir hikayeden senaryolaştırılan dizide sırlar bir bir aydınlanıyor. Sultan'ın oğlu kimden sorusu gerçek hikayenin temellerine inilerek araştırılıyor. Peki, Yalı Çapkını Sultan'ın çocuğu kimden? Yalı Çapkını Sultan'ın çocuğu Ferit'ten mi yoksa Orhan'dan mı? İşte, o detay…