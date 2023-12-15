Sultan’ın çocuğunun babası bakın kim? Yalı Çapkını Sultan’ın oğlu Ferit’ten mi? Şok detay yok artık dedirtti!

Star TV'nin Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'i buluşturan dizisi Yalı Çapkını'nda Sultan'ın çocuğu ile ilgili ortaya atılan flaş iddialar gündeme bomba gibi düştü. Cuma akşamlarının sevilen dizisi Yalı Çapkını bir süredir reytinglerde istenilen başarıyı gösteremiyordu. Özellikle Pelin'in diziye hamile olarak geri dönmesi SeyFer hayranlarını kızdırırken Sultan'ın çocuğu ile ilgili akılları karıştıran iddialar ortaya atıldı. Peki, Yalı Çapkını Sultan'ın çocuğu kimden? Yalı Çapkını Sultan'ın oğlu Ferit'ten mi yoksa Orhan'dan mı? İşte, bebeğin babası olan isim ve diziye dair merak edilenler…