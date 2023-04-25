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Haberler Fotohaber Tatil detayı aşkı ortaya çıkardı! Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir aynı otelde ve aynı odada!
Giriş Tarihi: 25.04.2023 16:03 Güncelleme Tarihi: 25.04.2023 16:12

Tatil detayı aşkı ortaya çıkardı! Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir aynı otelde ve aynı odada!

Sosyal medyada gündem oldu. İsimleri sürekli aşk dedikodularına karışan Yalı Çapkını dizisinin yıldızları Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir, birlikte tatile çıktı. Çiftin tatilini ise yaptıkları paylaşımlar ele verdi. Saraçoğlu ve Demir'in yaptığı paylaşımlardaki 'Demir' detayı birlikteliklerini ortaya çıkardı. Bilal Özbilge, ikinci oyuncunun Urla'da aynı otelde ve aynı odada kaldıklarını açıkladı.

Tatil detayı aşkı ortaya çıkardı! Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir aynı otelde ve aynı odada!

Mert Yazıcıoğlu ile 4 yıllık ilişkisi biten Afra Saraçoğlu son dönemde özel hayatıyla magazin gündeminden düşmüyor. Afra Saraçoğlu'nun Yalı Çapkını dizisindeki partneri Mert Ramazan Demir ile sevgili oldukları ileri sürüldü. Uzun yıllardır arkadaş olan ikilinin, önceki gün birlikte Urla'ya tatile gitmesi de aşk iddiasını bir kez daha alevlendirdi.

Tatil detayı aşkı ortaya çıkardı! Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir aynı otelde ve aynı odada!

Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu, Ramazan Bayramı'nı fırsat bilerek birlikte tatile çıktı.

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Tatil detayı aşkı ortaya çıkardı! Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir aynı otelde ve aynı odada!

Demir, Instagramdan orman manzarasıyla bir paylaşım yaparak kalp emojisi koydu.

Tatil detayı aşkı ortaya çıkardı! Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir aynı otelde ve aynı odada!

Saraçoğlu ise aynı yerde doğa manzarasına karşı verdiği pozları yayınladı.

Tatil detayı aşkı ortaya çıkardı! Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir aynı otelde ve aynı odada!

İkilinin aynı yerden paylaşım yapması dikkatinden kaçmadı.

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