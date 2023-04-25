Tatil detayı aşkı ortaya çıkardı! Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir aynı otelde ve aynı odada!

Mert Yazıcıoğlu ile 4 yıllık ilişkisi biten Afra Saraçoğlu son dönemde özel hayatıyla magazin gündeminden düşmüyor. Afra Saraçoğlu'nun Yalı Çapkını dizisindeki partneri Mert Ramazan Demir ile sevgili oldukları ileri sürüldü. Uzun yıllardır arkadaş olan ikilinin, önceki gün birlikte Urla'ya tatile gitmesi de aşk iddiasını bir kez daha alevlendirdi.