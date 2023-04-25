Giriş Tarihi: 25.04.2023 16:03
Güncelleme Tarihi: 25.04.2023
16:12
Tatil detayı aşkı ortaya çıkardı! Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir aynı otelde ve aynı odada!
Sosyal medyada gündem oldu. İsimleri sürekli aşk dedikodularına karışan Yalı Çapkını dizisinin yıldızları Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir, birlikte tatile çıktı. Çiftin tatilini ise yaptıkları paylaşımlar ele verdi. Saraçoğlu ve Demir'in yaptığı paylaşımlardaki 'Demir' detayı birlikteliklerini ortaya çıkardı. Bilal Özbilge, ikinci oyuncunun Urla'da aynı otelde ve aynı odada kaldıklarını açıkladı.