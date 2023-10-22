Giriş Tarihi: 22.10.2023 16:00 Güncelleme Tarihi: 22.10.2023 16:00

TEŞKİLAT bu akşam var mı yok mu? 22 Ekim Pazar TRT 1 yayın akışı ile Teşkilat yeni sezon ne zaman, bu akşam mı, saat kaçta yayınlanacak?

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Teşkilat bu akşam var mı yok mu soruları ile gündeme geldi. Başrollerinde Murat Yıldırım, Deniz Baysal, Turgut Tunçalp, Levent Can, Yunus Emre Yıldırımer gibi başarılı oyuncuların yer aldığı Teşkilat 79. Bölümü ile sezon finali yapmıştı. Milli yas ilan edilmesi sonrası bazı dizilerin yayınlanmamasından ötürü Teşkilat'ın bu akşam olup olmadığı ve yeni sezon tarihi merak konusu oldu. Dizinin sevenleri şimdiden araştırmalara başladı. Peki, Teşkilat yeni bölüm bu akşam var mı yok mu? Teşkilat yeni sezon bugün başlayacak mı, ne zaman başlayacak? İşte, 22 Ekim TRT 1 yayın akışı…