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Haberler Fotohaber TEŞKİLAT bu akşam var mı yok mu? 22 Ekim Pazar TRT 1 yayın akışı ile Teşkilat yeni sezon ne zaman, bu akşam mı, saat kaçta yayınlanacak?
Giriş Tarihi: 22.10.2023 16:00 Güncelleme Tarihi: 22.10.2023 16:00

TEŞKİLAT bu akşam var mı yok mu? 22 Ekim Pazar TRT 1 yayın akışı ile Teşkilat yeni sezon ne zaman, bu akşam mı, saat kaçta yayınlanacak?

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Teşkilat bu akşam var mı yok mu soruları ile gündeme geldi. Başrollerinde Murat Yıldırım, Deniz Baysal, Turgut Tunçalp, Levent Can, Yunus Emre Yıldırımer gibi başarılı oyuncuların yer aldığı Teşkilat 79. Bölümü ile sezon finali yapmıştı. Milli yas ilan edilmesi sonrası bazı dizilerin yayınlanmamasından ötürü Teşkilat'ın bu akşam olup olmadığı ve yeni sezon tarihi merak konusu oldu. Dizinin sevenleri şimdiden araştırmalara başladı. Peki, Teşkilat yeni bölüm bu akşam var mı yok mu? Teşkilat yeni sezon bugün başlayacak mı, ne zaman başlayacak? İşte, 22 Ekim TRT 1 yayın akışı…

Teşkilat yeni sezon bu akşam var mı yok mu? 22 Ekim Teşkilat yayınlanacak mı, yeni bölüm ne zaman? İşte TRT 1 yayın akışı

Milli yas nedeniyle bazı yapımlar ve organizasyonlar iptal edilmesi sebebiyle TRT 1 pazar yayın akışında yer alan Teşkilat bu akşam var mı, yok mu, yeni sezon ne zaman sorusu araştırılıyor. Murat Yıldırım, Deniz Baysal, Turgut Tunçalp, Levent Can, Yunus Emre Yıldırımer'in başrolü paylaştığı dizinin bu akşam ekrana gelip gelmeyeceği merak konusu. Geçtiğimiz günlerde kuruluş Osman, Yalı Çapkını gibi reyting rekorları kıran dizilerin ekrana gelmemesi sebebiyle gözler Teşkilat'a çevrilmiş durumda. Peki, Teşkilat yeni sezon bu akşam var mı yok mu? Teşkilat yeni bölüm iptal mi edildi, ne zaman yayımlanacak? İşte, 22 Ekim 2023 TRT 1 yayın akışı ve tüm merak edilenler...

Teşkilat yeni sezon bu akşam var mı yok mu? 22 Ekim Teşkilat yayınlanacak mı, yeni bölüm ne zaman? İşte TRT 1 yayın akışı

TEŞKİLAT BU AKŞAM VAR MI, YOK MU?

3 günlük milli yas ilan edilmesinin ardından dün hiçbir dizi yayınlanmadı. Söz konusu durum nedeniyle Teşkilat'ın akıbeti merak konusu oldu.

Dördüncü sezonu için yoğun bir hazırlık döneminin ardından sete çıkan Teşkilat, izleyicilerinin karşısına çıkmak için gün sayıyordu. Dizi 22 Ekim Pazar akşamı yeni sezon ilk bölümüyle TRT 1 ekranındaki yerini alacak.

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Teşkilat yeni sezon bu akşam var mı yok mu? 22 Ekim Teşkilat yayınlanacak mı, yeni bölüm ne zaman? İşte TRT 1 yayın akışı

Teşkilat'ın bugüne kadar görülmeyen taraflarını yeni sezonda anlatacak dizinin fragmanı yayınlandı. Kurulacak yeni ekip ile Teşkilat'ın operasyonları daha da diken üstü bir hal alıyor.

Teşkilat yeni sezon bu akşam var mı yok mu? 22 Ekim Teşkilat yayınlanacak mı, yeni bölüm ne zaman? İşte TRT 1 yayın akışı

TEŞKİLAT SEZON FİNALİNDE NELER YAŞANDI?

Aylar süren operasyonun ardından, ekip intikam ateşiyle dolan Francis'in David Hartley'in başaramadığı planını engellemek için zorlu bir mücadeleye hazırlanır.

Teşkilat, hem düşmanları alt etmek hem de bu zorlu savaşı kazanmak için gücünü ve cesaretini kullanmak zorundadır.

Teşkilat yeni sezon bu akşam var mı yok mu? 22 Ekim Teşkilat yayınlanacak mı, yeni bölüm ne zaman? İşte TRT 1 yayın akışı

Ömer ve Zehra, kaybettikleri yılları telafi etmek ve birlikte yeni bir başlangıç yapmanın eşiğindedir. Ancak çıktıkları bu yolda büyük bir fedakarlık yapmak zorunda kalacaklar.

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