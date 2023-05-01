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Haberler Fotohaber Veda Mektubu bu akşam var mı yok mu? 1 Mayıs 2023 Kanal D yayın akışı ile Veda Mektubu yeni bölüm neden yok, ne zaman yayınlanacak?
Giriş Tarihi: 01.05.2023 15:51 Güncelleme Tarihi: 01.05.2023 15:51

Veda Mektubu bu akşam var mı yok mu? 1 Mayıs 2023 Kanal D yayın akışı ile Veda Mektubu yeni bölüm neden yok, ne zaman yayınlanacak?

Her Pazartesi akşamı Kanal D ekranlarında yayımlanan Veda Mektubu bu akşam var mı yok mu merak ediliyor. Başrollerinde Rabia Soytürk ve Emre Kıvılcım'ın yer aldığı dizinin yeni bölümü Kanal D yayın akışı listesinde yer almadı. Bu noktada dizinin takipçileri Veda Mektubu yeni bölüm neden yok, ne zaman yayınlanacak, bu hafta var mı sorularına yanıt aramaya başladı. Sorular, Kanal D yayın akışı ile yanıt buluyor. Peki, Veda Mektubu bugün var mı, yok mu, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte, tüm merak edilenler…

Veda Mektubu bu akşam var mı yok mu, neden yok? Veda Mektubu yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? 1 Mayıs 2023 Kanal D yayın akışı

Veda Mektubu bu akşam var mı yok mu soruları yanıt aramaya başladı. Nurgül Yeşilçay, Selim Bayraktar, Bennu Yıldırımlar, Rabia Soytürk ve Emre Kıvılcım gibi isimleri bir araya getiren dizi 1 Mayıs 2023 Kanal D yayın akışı listesinde yer almadı. Bu noktada Veda Mektubu yeni bölüm ne zaman yayınlanacak, saat kaçta soruları gündemdeki yerini aldı. Son bölümü izlemek isteyen seyirciler gözlerini kanal ve yapımdan gelecek açıklamalara çevirdi. Peki, Veda Mektubu bugün var mı, yeni bölüm neden yok, ne zaman yayınlanacak? İşte, 1 Mayıs 2023 Kanal D yayın akışı ve tüm detaylar…

Veda Mektubu bu akşam var mı yok mu, neden yok? Veda Mektubu yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? 1 Mayıs 2023 Kanal D yayın akışı

VEDA MEKTUBU BU AKŞAM VAR MI YOK MU?

Her pazartesi günü Kanal D ekranlarında izleyicilerle buluşan Veda Mektubu dizisinin akıbeti merak konusu oldu.

1 Mayıs 2023 Kanal D yayın akışı listesine göre Veda Mektubu bu akşam yeni bölümüyle ekranlara gelmeyecek.

Akışa göre saat 20.00'de Ip Man: Kung Fu Ustası adlı yabancı film yayında olacak.

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Veda Mektubu bu akşam var mı yok mu, neden yok? Veda Mektubu yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? 1 Mayıs 2023 Kanal D yayın akışı

VEDA MEKTUBU NEDEN YOK, YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Veda Mektubu dizisinin bu hafta yayınlanması gereken 10. bölümü resmi tatil olan 1 Mayıs'a denk geliyor. 1 Mayıs İşçi Bayramı dolayısıyla dizi, bu akşam ekranlara gelmeyecek.

Veda Mektubu 10. bölümünün 8 Mayıs Pazartesi günü yayınlanması bekleniyor.

Veda Mektubu bu akşam var mı yok mu, neden yok? Veda Mektubu yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? 1 Mayıs 2023 Kanal D yayın akışı

Dizinin diğer bölümlerine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz

https://www.kanald.com.tr/veda-mektubu/bolumler

Veda Mektubu bu akşam var mı yok mu, neden yok? Veda Mektubu yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? 1 Mayıs 2023 Kanal D yayın akışı

1 MAYIS 2023 KANAL D YAYIN AKIŞI

13.00 Gelinim Mutfakta

16.00 Aşk ve Umut

17.00 Hicran

18.40 Kanal D Ana Haber

20.00 Ip Man: Kung Fu Ustası

21.45 Ip Man: Kung Fu Ustası

23.15 İşgal

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