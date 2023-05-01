Giriş Tarihi: 01.05.2023 15:51 Güncelleme Tarihi: 01.05.2023 15:51

Veda Mektubu bu akşam var mı yok mu? 1 Mayıs 2023 Kanal D yayın akışı ile Veda Mektubu yeni bölüm neden yok, ne zaman yayınlanacak?

Her Pazartesi akşamı Kanal D ekranlarında yayımlanan Veda Mektubu bu akşam var mı yok mu merak ediliyor. Başrollerinde Rabia Soytürk ve Emre Kıvılcım'ın yer aldığı dizinin yeni bölümü Kanal D yayın akışı listesinde yer almadı. Bu noktada dizinin takipçileri Veda Mektubu yeni bölüm neden yok, ne zaman yayınlanacak, bu hafta var mı sorularına yanıt aramaya başladı. Sorular, Kanal D yayın akışı ile yanıt buluyor. Peki, Veda Mektubu bugün var mı, yok mu, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte, tüm merak edilenler…