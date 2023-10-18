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Haberler Fotohaber Yalı Çapkını’nda büyük bomba patladı! Yalı Çapkını Pelin geri mi dönüyor? Buçe Buse Kahraman diziye geri mi geliyor?
Giriş Tarihi: 18.10.2023 15:37 Güncelleme Tarihi: 18.10.2023 15:45

Yalı Çapkını’nda büyük bomba patladı! Yalı Çapkını Pelin geri mi dönüyor? Buçe Buse Kahraman diziye geri mi geliyor?

Star TV dizisi Yalı Çapkını yeni sezon bölümleriyle ekranlara gelmeye devam ediyor. Hatırlanacağı üzere başrollerinde Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in yer aldığı dizi, ikinci sezon öncesi bazı kayıplar yaşamıştı. Ferit'in sevgilisi Pelin ve annesi Zerrin yapıma veda etme kararı almıştı. Senarist değişikliği de yaşayan proje, reytinglerde kan kaybederken flaş bir haber geldi. Pelin karakterine hayat veren Buçe Buse Kahraman ve annesi rolündeki Toprak Sağlam'ın diziye geri döneceği belirtildi. Yalı Çapkını Pelin geri mi dönüyor sorusu yanıt aramaya başladı. Karakterin hikayeye nasıl dahil olacağı gizemini korurken sosyal medyada hamile yorumları havada uçuştu. Toprak Sağlam ve Buçe Buse Kahraman diziye geri mi geliyor? İşte yanıtı…

Yalı Çapkını’nda büyük bomba patladı! Yalı Çapkını Pelin geri mi dönüyor? Buçe Buse Kahraman diziye geri mi geliyor?

Yalı Çapkını Pelin geri mi dönüyor son dakika yanıt arıyor. Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor gibi isimleri başrolde buluşturan Yalı Çapkını dizisi yeni bölümleriyle ekranlara gelmeye devam ediyor. Cuma akşamı yayınlanan yapım, güçlü rakipleri karşısında reyting başarısını koruyamıyor. İkinci sezon öncesi senarist değişikliğine giden dizinin kadrosunda da bazı değişimler yaşanmıştı. Reytingler nedeniyle endişeli olan izleyicileri şaşırtan bir haber geldi. Pelin ve annesi Zerrin'in Ferit ve Seyran'ın hikayesine yeniden dahil olacağı iddia edildi. Bu iddia sonrası Yalı Çapkını Pelin geri mi dönüyor, hamile mi soruları gündemdeki yerini aldı. Peki; Toprak Sağlam ve Buçe Buse Kahraman diziye geri mi geliyor? İşte detaylar…

Yalı Çapkını’nda büyük bomba patladı! Yalı Çapkını Pelin geri mi dönüyor? Buçe Buse Kahraman diziye geri mi geliyor?

YENİ SEZON ÖNCESİ VEDA ETMİŞTİ!

OGM Pictures imzalı Yalı Çapkını dizisinde Ferit Korhan'ın eski sevgilisi Pelin (Pelo) karakterini canlandıran Buçe Buse Kahraman, yeni sezon öncesi projeye veda etmişti.

Kahraman, ilk bölümden bu yana izleyici karşısına çıkıyordu. Pelin'in dizideki hikayesinin sona ermesiyle beraber annesi rolündeki Toprak Sağlam da yapımdan ayrılmıştı.

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Yalı Çapkını’nda büyük bomba patladı! Yalı Çapkını Pelin geri mi dönüyor? Buçe Buse Kahraman diziye geri mi geliyor?

Dizinin sezon finalinde evlilik hayalleri kurduğu Ferit'in Seyran'ın peşinden gitmesinin ardından yaşadıklarını kaldıramayan Pelin'in annesi ile sahilde yürürken denize atlayıp intihar ettiği düşündürülmüştü.

Boynuna doladığı şalın suda olması, herkesin kıyıya toplanması ve annesi Zerrin'in çığlıkları Pelin'in öldüğüne işaret etmişti.

Ancak daha sonra Pelin'in annesi ile birlikte yurt dışına gittiği öğrenilmişti.

Yalı Çapkını’nda büyük bomba patladı! Yalı Çapkını Pelin geri mi dönüyor? Buçe Buse Kahraman diziye geri mi geliyor?

YALI ÇAPKINI PELİN DİZİYE GERİ Mİ DÖNÜYOR?

Her cuma akşamı yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkan Yalı Çapkını dizisinde çok konuşulacak bir gelişme yaşandı.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, geçen sezon Pelin karakterine hayat veren Buçe Buse Kahraman ve annesi Zerrin rolüne hayat veren Toprak Sağlam diziye geri dönüyor.

Yurt dışına gitmiş gibi gösterilen Pelin ile annesinin diziye nasıl bir hikâyeyle döneceği ise gizemini koruyor.

Yalı Çapkını’nda büyük bomba patladı! Yalı Çapkını Pelin geri mi dönüyor? Buçe Buse Kahraman diziye geri mi geliyor?

BUÇE BUSE KAHRAMAN KİMDİR?

1 Nisan 1996 tarihinde İzmir'de dünyaya gelen Buçe Buse Kahraman, ortaokul ve lise yıllarında oyuncu olmaya karar verdi.

Üniversitede eğitim almak için sınavlara giren Buçe Buse Kahraman, 9 Eylül Güzel Sanatlar Fakültesi oyunculuk bölümünü kazandı.

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