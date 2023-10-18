Yalı Çapkını’nda büyük bomba patladı! Yalı Çapkını Pelin geri mi dönüyor? Buçe Buse Kahraman diziye geri mi geliyor?

Star TV dizisi Yalı Çapkını yeni sezon bölümleriyle ekranlara gelmeye devam ediyor. Hatırlanacağı üzere başrollerinde Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in yer aldığı dizi, ikinci sezon öncesi bazı kayıplar yaşamıştı. Ferit'in sevgilisi Pelin ve annesi Zerrin yapıma veda etme kararı almıştı. Senarist değişikliği de yaşayan proje, reytinglerde kan kaybederken flaş bir haber geldi. Pelin karakterine hayat veren Buçe Buse Kahraman ve annesi rolündeki Toprak Sağlam'ın diziye geri döneceği belirtildi. Yalı Çapkını Pelin geri mi dönüyor sorusu yanıt aramaya başladı. Karakterin hikayeye nasıl dahil olacağı gizemini korurken sosyal medyada hamile yorumları havada uçuştu. Toprak Sağlam ve Buçe Buse Kahraman diziye geri mi geliyor? İşte yanıtı…