Yalı Çapkını’nda büyük bomba patladı! Yalı Çapkını Pelin geri mi dönüyor? Buçe Buse Kahraman diziye geri mi geliyor?

YALI ÇAPKINI PELİN DİZİYE GERİ Mİ DÖNÜYOR?

Her cuma akşamı yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkan Yalı Çapkını dizisinde çok konuşulacak bir gelişme yaşandı.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, geçen sezon Pelin karakterine hayat veren Buçe Buse Kahraman ve annesi Zerrin rolüne hayat veren Toprak Sağlam diziye geri dönüyor.

Yurt dışına gitmiş gibi gösterilen Pelin ile annesinin diziye nasıl bir hikâyeyle döneceği ise gizemini koruyor.