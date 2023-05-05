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Haberler Fotohaber Yemekteyiz kim kazandı? 5 Mayıs 2023 Zuhal Topal'la Yemekteyiz puan durumu ile haftanın birincisi kim oldu, belli oldu mu?
Giriş Tarihi: 05.05.2023 15:43 Güncelleme Tarihi: 05.05.2023 15:43

Yemekteyiz kim kazandı? 5 Mayıs 2023 Zuhal Topal'la Yemekteyiz puan durumu ile haftanın birincisi kim oldu, belli oldu mu?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim kazandı sorusu haftanın finali ile birlikte gündemdeki yerini aldı. TV8'in sevilen yemek yarışmasında her hafta Cuma günü 50 bin TL'lik büyük ödül sahibini buluyor. Hafta içi her gün Zuhal Topal'ın sunumuyla ekranlara gelen programda bugün haftanın birincisi belli olacak. Son bölümün hemen ardından 5 Mayıs 2023 Yemekteyiz puan durumu ile kazanan yarışmacı ile ilgili araştırmalar hız kazanıyor. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim kazandı, haftanın birincisi kim oldu? İşte, büyük ödülü kazanan yarışmacı ve puan tablosu…

Yemekteyiz kim kazandı? 5 Mayıs 2023 Zuhal Topal’la Yemekteyiz puan durumu ile haftanın birincisi kim oldu, belli oldu mu?

Yemekteyiz son bölüm ile büyük ödülü kazanan yarışmacı belli oluyor! Sunuculuğunu Zuhal Topal'ın üstlendiği programda, bugün haftanın final heyecanı yaşanıyor. Hafta içi her gün ekranlara gelen yarışmanın sıkı takipçileri, 5 Mayıs 2023 Zuhal Topal'la Yemekteyiz puan durumu araştırmalarına başladı. Hafta boyunca kendi günlerinde tezgah başında tüm hünerlerini sergileyen 5 yarışmacıdan en yüksek puan alanı büyük ödülün sahibi olacak. 50 bin TL'yi kazanan yarışmacı merak ediliyor. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim kazandı, kim birinci oldu? İşte, puan durumu ile haftanın birincisi…

Yemekteyiz kim kazandı? 5 Mayıs 2023 Zuhal Topal’la Yemekteyiz puan durumu ile haftanın birincisi kim oldu, belli oldu mu?

YEMEKTEYİZ KİM KAZANDI, KİM BİRİNCİ OLDU? 5 MAYIS 2023

Zuhal Topal'ın sunumuyla TV8 ekranlarına gelen Zuhal Topal'la Yemekteyiz yarışma programı, 5 Mayıs 2023 Cuma günü final bölümü ile ekranlarda yerini aldı.

Hafta içi her gün yayınlanan programda, bugün haftanın final heyecanı yaşandı. Bölüm sonunda hafta başından bu yana en yüksek puanı alan isim birinci oluyor.

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Yemekteyiz kim kazandı? 5 Mayıs 2023 Zuhal Topal’la Yemekteyiz puan durumu ile haftanın birincisi kim oldu, belli oldu mu?

İŞTE YEMEKTEYİZ KAZANANI...

5 Mayıs Zuhal Topal'la Yemekteyiz birincisi belli olmadı. Haftanın kazananı bu akşam 18.00 sularında netlik kazanacak.

Haftanın finalinde en yüksek puanı alarak 50.000 TL ödülün sahibi olan yarışmacı belli olduğunda haberimizde yer verilecektir.

Yemekteyiz kim kazandı? 5 Mayıs 2023 Zuhal Topal’la Yemekteyiz puan durumu ile haftanın birincisi kim oldu, belli oldu mu?

BU HAFTANIN YEMEKTEYİZ YARIŞMACILARI VE PUAN DURUMU

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 5 Mayıs 2023 puan durumu belli olduğunda haberimizde yer verilecektir.

1. gün yarışmacısı: Yeliz Hanım

2. gün yarışmacısı: Enes Bey

3. gün yarışmacısı: Ebru Hanım

4. gün yarışmacısı: İrem Hanım

5. gün yarışmacısı: Ferhat Bey

Yemekteyiz kim kazandı? 5 Mayıs 2023 Zuhal Topal’la Yemekteyiz puan durumu ile haftanın birincisi kim oldu, belli oldu mu?
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