Yemekteyiz kim kazandı? 5 Mayıs 2023 Zuhal Topal’la Yemekteyiz puan durumu ile haftanın birincisi kim oldu, belli oldu mu?

Giriş Tarihi: 05.05.2023 15:43 Güncelleme Tarihi: 05.05.2023 15:43

Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim kazandı sorusu haftanın finali ile birlikte gündemdeki yerini aldı. TV8'in sevilen yemek yarışmasında her hafta Cuma günü 50 bin TL'lik büyük ödül sahibini buluyor. Hafta içi her gün Zuhal Topal'ın sunumuyla ekranlara gelen programda bugün haftanın birincisi belli olacak. Son bölümün hemen ardından 5 Mayıs 2023 Yemekteyiz puan durumu ile kazanan yarışmacı ile ilgili araştırmalar hız kazanıyor. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim kazandı, haftanın birincisi kim oldu? İşte, büyük ödülü kazanan yarışmacı ve puan tablosu…