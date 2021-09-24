Stokta sıfır otomobil yok! Araçlarda çip krizi bittiğinde kapış kapış gidecek 10 otomobil!

Bitmesi öngörülen birçok tarihi geride bırakan küresel çip krizi nedeniyle dünyada otomobil sektörü en sıkıntılı günlerini yaşamaya devam ediyor. Birçok marka ürettiği yeni modellerin dijital donanımlarını tamamlayamadığı için satışa sunamazken sıfır otomobil almak isteyen kullanıcılar da bu araçların birçoğunu yollarda dahi görmediği için umutla çip krizinin çözülmesine dair gelecek son dakika haberlerini bekliyor.

İşte çip krizi çözüldüğünde stoklara gelecek olan sıfır otomobillerin adeta kapış kapış gidecek 10 modeli:

1- HONDA CITY

Farklı motor seçenekleriyle ve yeni kasasıyla üretimi tamamlanan B sınıf araçlardan Honda City sınırlı sayıda da olsa Türkiye ve Avrupa yollarıyla tanıştı. Ancak şu an sipariş olmasına karşın çip krizi nedeniyle sıfır araba almak isteyen müşterilerin buluşamadığı modellerden.