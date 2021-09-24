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Giriş Tarihi: 24.09.2021 11:31 Güncelleme Tarihi: 24.09.2021 12:25

Stokta sıfır otomobil yok! Araçlarda çip krizi bittiğinde kapış kapış gidecek 10 otomobil!

Son dakika haberleri: Küresel çip krizi nedeniyle tüm dünyada stok sorunu yaşanan otomobil sektöründe sıfır araba almak isteyen müşteriler umudunu çip krizinin bitmesine bağladı. Bu süreçte yeni otomobillerinin lansmanını yapmasına rağmen birçok marka ürettiği araçları dijital olarak tamamlayamadı ve stok sorunu nedeniyle satışlar sıfır otomobil pazarını küçülttü. İkinci el otomobil fiyatlarını artıran bu sıkıntılı dönemde kullanıcıların birçoğunun yollarda hiç görmediği ve kapış kapış gidecek birçok yeni model üretildi. İşte o marka ve modeller...

Stokta sıfır otomobil yok! Araçlarda çip krizi bittiğinde kapış kapış gidecek 10 otomobil!

Bitmesi öngörülen birçok tarihi geride bırakan küresel çip krizi nedeniyle dünyada otomobil sektörü en sıkıntılı günlerini yaşamaya devam ediyor. Birçok marka ürettiği yeni modellerin dijital donanımlarını tamamlayamadığı için satışa sunamazken sıfır otomobil almak isteyen kullanıcılar da bu araçların birçoğunu yollarda dahi görmediği için umutla çip krizinin çözülmesine dair gelecek son dakika haberlerini bekliyor.

İşte çip krizi çözüldüğünde stoklara gelecek olan sıfır otomobillerin adeta kapış kapış gidecek 10 modeli:

1- HONDA CITY

Farklı motor seçenekleriyle ve yeni kasasıyla üretimi tamamlanan B sınıf araçlardan Honda City sınırlı sayıda da olsa Türkiye ve Avrupa yollarıyla tanıştı. Ancak şu an sipariş olmasına karşın çip krizi nedeniyle sıfır araba almak isteyen müşterilerin buluşamadığı modellerden.

Stokta sıfır otomobil yok! Araçlarda çip krizi bittiğinde kapış kapış gidecek 10 otomobil!

Yeni Honda City'nin 1.0 litrelik motor hacminden 1.5'lik motor hacmine kadar birçok farklı seçeneklerinin olduğu bilinirken donanım olarak da bir önceki kasaya göre multimedya ve konfor paketlerinin eklendiği biliniyor.

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Stokta sıfır otomobil yok! Araçlarda çip krizi bittiğinde kapış kapış gidecek 10 otomobil!

2- HONCA CIVIC

Türkiye'de bir önceki kasasının en çok satan modeller arasına girdiği Honda Civic geçtiğimiz günlerde stokçulukla suçlanan markalar arasında olmuş ve markadan yapılan açıklamada söz konusu araçların kiralık olduğu belirtilmişti. Civic'in yeni kasası ise henüz Türkiye'de satılmadı.

Stokta sıfır otomobil yok! Araçlarda çip krizi bittiğinde kapış kapış gidecek 10 otomobil!

Yeni Honda Civic'te bir önceki kasaya göre daha iri yapılı bir modele geçtiği ve far, ızgara ve konsol bölümlerinde yeniliklerin olduğu dikkat çekiyor. C segment sıfır otomobil yarışında kayda değer bir pazarı olan Civic'in stoklarda olan sıfır otomobiller arasına girmesi durumunda yoğun ilgi göreceği bekleniyor.

Stokta sıfır otomobil yok! Araçlarda çip krizi bittiğinde kapış kapış gidecek 10 otomobil!

3- TOYOTA COROLLA

7 ileri otomatik şanzıman seçeneğiyle Türkiye'de özellikle vision paketleriyle yoğun talep gören sıfır araçlardan olan Toyota Corolla'nın yerli üretim olanları bile şu an çip sıkıntısı nedeniyle sınırlı sayıda satışa hazırlanabiliyor.

Stokta sıfır otomobil yok! Araçlarda çip krizi bittiğinde kapış kapış gidecek 10 otomobil!

Corolla'nın sedan ve hatchback kasaları Türkiye ve Avrupa otomobil pazarında çok talep gören modeller arasında yer alıyor.

Stokta sıfır otomobil yok! Araçlarda çip krizi bittiğinde kapış kapış gidecek 10 otomobil!

4- HYUNDAI ELANTRA

Hyundai'nin sınıf otomobillerinden olan Elantra KIA'nın Cerato, Mazda'nın 3 ve Ford'un Focus modelleriyle girdiği yarışta Türkiye'de özellikle dizel modeller arasında talep görmesiyle öne çıkıyor. Ancak Elantra da çip krizinin bitmesi ile ancak Türkiye'de ve birçok ülkede makyajlı kasasıyla yollarla tanışabilecek.

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