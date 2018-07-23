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İşte vücudun su ihtiyacını gideren mücizevi besinler!

Giriş Tarihi: 23.07.2018 11:06 Güncelleme Tarihi: 23.07.2018 11:10
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İşte vücudun su ihtiyacını gideren mücizevi besinler!
İşte vücudun su ihtiyacını gideren mücizevi besinler!

SUSUZLUK VÜCUT DENGESİNİ BOZUYOR

İnsan vücudundaki su oranlarının korunması yaşamsal önem taşımaktadır. Vücutta yüzde 2'lik bir su azalması olduğunda bile asit dengesinde değişimler meydana gelmektedir. Yüzde 7'lik bir değişim, insan vücudunda yorgunluk ve halsizliğe hatta halüsinasyon görmeye yol açabilmektedir. Yüzde 10'luk bir değişim ise böbrek fonksiyonlarını sonlandırıp ölümle sonuçlanabilmektedir.

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İşte vücudun su ihtiyacını gideren mücizevi besinler!
İşte vücudun su ihtiyacını gideren mücizevi besinler!

KAYBEDİLEN SU YERİNE KONULMALI

Vücut bazı zamanlarda daha fazla sıvıya ihtiyaç duymaktadır. Sıcak havalar, hareket, fazla proteinli ve tuzlu besinlerin tüketimi, terleme, idrara çıkma gibi aktiviteler vücudun su ihtiyacının artmasına neden olmaktadır. Ayrıca vücut ısısını artıran ateşli hastalıklarda, solunum yolu ve ishal gibi sorunlarda, bağırsak yoluyla su kaybedilmektedir. Gün boyunca kaybedilen toplam su miktarı 2,5 litreye ulaşırken, pek çok kişi bunun bilincinde ve farkında olmadan vücudunu susuz bırakmaktadır. Hücrelerin yaşamsal faaliyetlerini yerine getirmesi ve bu sayede vücudun fonksiyonlarını tamamlayabilmesi için vücudun su dengesinin korunması gerekmektedir.

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İşte vücudun su ihtiyacını gideren mücizevi besinler!
İşte vücudun su ihtiyacını gideren mücizevi besinler!
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İşte vücudun su ihtiyacını gideren mücizevi besinler!
İşte vücudun su ihtiyacını gideren mücizevi besinler!
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İşte vücudun su ihtiyacını gideren mücizevi besinler!
İşte vücudun su ihtiyacını gideren mücizevi besinler!
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İşte vücudun su ihtiyacını gideren mücizevi besinler!
İşte vücudun su ihtiyacını gideren mücizevi besinler!
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İşte vücudun su ihtiyacını gideren mücizevi besinler!
İşte vücudun su ihtiyacını gideren mücizevi besinler!
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