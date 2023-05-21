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Haberler Fotohaber Adana Demirspor Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Süper Lig Adana Demirspor Beşiktaş maçı canlı yayın ve muhtemel 11 bilgisi
Giriş Tarihi: 21.05.2023 10:36 Güncelleme Tarihi: 21.05.2023 10:36

Adana Demirspor Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Süper Lig Adana Demirspor Beşiktaş maçı canlı yayın ve muhtemel 11 bilgisi

Spor Toto Süper Lig 35. Haftada Adana Demirspor ile Beşiktaş karşı karşıya geliyor. Deplasmanda mücadele edecek siyah beyazlılar yakaladığı seri ile üçüncülük koltuğunu değiştirmek istiyor. Adana Demirspor Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda oynanacak sorusu gündemdeki yerini aldı. Misafir takımda 3 oyuncu sakatlık nedeniyle kadroda yer alamazken Atiba ve N'Koudou da forma giyemeyecek isimler arasında. Şifresiz canlı maç izle ekranı araştırılıyor. Peki, Adana Demirspor Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, muhtemel 11'ler

Adana Demirspor Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Süper Lig Adana Demirspor Beşiktaş maçı canlı yayın ve muhtemel 11 bilgisi

Adana Demirspor Beşiktaş canlı izle araştırmaları taraftarların gündemindeki yerini aldı. Hakem Mustafa Kürşad Filiz'in yöneteceği maç için heyecan dorukta. Süper Lig şampiyonluğunda yavaş yavaş sona gelinirken siyah beyazlılar ikincilik koltuğuna odaklanmış durumda Adana Demirspor Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta soruları yanıt arıyor. Öte yandan maçın canlı yayın kanalı, saati ve muhtemel 11'ler de araştırılıyor. Peki, Süper Lig Adana Demirspor Beşiktaş maçı hangi kanalda? İşte, detaylar…

Adana Demirspor Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Süper Lig Adana Demirspor Beşiktaş maçı canlı yayın ve muhtemel 11 bilgisi

ADANA DEMİRSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Süper Lig 35. Hafta

Adana Demirspor - Beşiktaş

Tarih: 21 Mayıs, Pazar

Saat: 19.00

Hakem: Mustafa Kürşad Filiz

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Adana Demirspor Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Süper Lig Adana Demirspor Beşiktaş maçı canlı yayın ve muhtemel 11 bilgisi

Adana Demirspor Beşiktaş maçı canlı izle ekranı ve diğer Süper Lig karşılaşmaları beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayımlanıyor.

Adana Demirspor Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Süper Lig Adana Demirspor Beşiktaş maçı canlı yayın ve muhtemel 11 bilgisi

MUHTEMEL 11

Adana Demirspor: Ertaç, Svensson, Morel, Semih, Rodrigues, Yusuf, Gökhan, N'Diaye, Akintola, C. Ndiaye, Belhanda.

Beşiktaş: Mert, Rosier, Saiss, Colley, Masuaku, Salih, Amir, Gedson, Redmond, Aboubakar, Cenk.

Adana Demirspor Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Süper Lig Adana Demirspor Beşiktaş maçı canlı yayın ve muhtemel 11 bilgisi

SPOR TOTO SÜPER LİG PUAN DURUMU

Süper Lig'in puan durumunda maç öncesi lider konumda Galatasaray yer almaya devam ederken Fenerbahçe 2. ve Beşiktaş 3. konumda bulunuyor.

İkincilik mücadelesi veren ve bir haftayı maç yapmadan "BAY" geçecek olan Beşiktaş'ın kalan maçları oldukça önemli. Kalan tüm maçlarını kazanması gereken siyah beyazlıların yanı sıra sarı lacivertlilerin de puan kaybetmesi kartallara ikincilik koltuğunu hazırlayacak

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