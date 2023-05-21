Adana Demirspor Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Süper Lig Adana Demirspor Beşiktaş maçı canlı yayın ve muhtemel 11 bilgisi

SPOR TOTO SÜPER LİG PUAN DURUMU

Süper Lig'in puan durumunda maç öncesi lider konumda Galatasaray yer almaya devam ederken Fenerbahçe 2. ve Beşiktaş 3. konumda bulunuyor.

İkincilik mücadelesi veren ve bir haftayı maç yapmadan "BAY" geçecek olan Beşiktaş'ın kalan maçları oldukça önemli. Kalan tüm maçlarını kazanması gereken siyah beyazlıların yanı sıra sarı lacivertlilerin de puan kaybetmesi kartallara ikincilik koltuğunu hazırlayacak