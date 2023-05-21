Adana Demirspor Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Süper Lig Adana Demirspor Beşiktaş maçı canlı yayın ve muhtemel 11 bilgisi

Spor Toto Süper Lig 35. Haftada Adana Demirspor ile Beşiktaş karşı karşıya geliyor. Deplasmanda mücadele edecek siyah beyazlılar yakaladığı seri ile üçüncülük koltuğunu değiştirmek istiyor. Adana Demirspor Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda oynanacak sorusu gündemdeki yerini aldı. Misafir takımda 3 oyuncu sakatlık nedeniyle kadroda yer alamazken Atiba ve N'Koudou da forma giyemeyecek isimler arasında. Şifresiz canlı maç izle ekranı araştırılıyor. Peki, Adana Demirspor Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, muhtemel 11'ler…