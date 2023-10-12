Anadolu Efes Real Madrid Euroleague maçı ne zaman, saat kaçta? Anadolu Efes Real Madrid basketbol maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, şifreli mi? İşte canlı yayın bilgileri

Anadolu Efes Real Madrid basketbol maçı için geri sayım başladı. Taraftarların heyecanla beklediği karşılaşma meme kanserinde erken tanı farkındalığının sembolü olan "Pembe Top Hava Atışı" ile başlayacak. Anadolu Efes Real Madrid karşılaşmalarında 16 galibiyet ve 28 mağlubiyet elde etti. İki güçlü rakibin gerçekleştireceği mücadelede 45. karşılaşma yaşanacak. Şimdi ise gözler maç saatine çevrildi. Peki, Anadolu Efes Real Madrid basketbol maçı ne zaman ve saat kaçta? İşte gerçekleşecek mücadelenin yayın kanalı ve bilgileri...