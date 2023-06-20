Arda Güler transfer olacak mı, hangi takıma gidecek? Fenerbahçe taraftarları sosyal medyada onu konuşuyor: "#1SeneDahaArdaGüler"

AZ KALSIN 5 MİLYON EURO'YA SERBEST KALIYORDU

Bu sezon 1500 dakikalık süreyi doldurduğu için 5 milyon Euro olan serbest kalma maddesi 17.5 milyon Euro'ya çıkan Arda Güler'in takımda kalması için Fenerbahçe yönetimi çabalarını sürdüyor.

Taraftarlar da hem Arda'ya hem de ailesine çağrıda bulunarak bir sene daha kalmasını talep ediyor. Özellikle sosyal medyada TT listesinde binlerce kişi #1SeneDahaArdaGüler adı altında paylaşımlar yapıyor.