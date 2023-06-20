Arda Güler transfer olacak mı, hangi takıma gidecek? Fenerbahçe taraftarları sosyal medyada onu konuşuyor: "#1SeneDahaArdaGüler"

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler, büyük kulüplerin odağında olmaya devam ediyor. Sarı-lacivertliler, genç yıldızın en az 1 sezon daha takımda kalması için yoğun çaba harcarken peş peşe gelen teklifler nedeniyle genç ismin transfer ihtimalleri giderek güçleniyor. Öte yandan özellikle sarı lacivert renklere gönül veren binlerce taraftar konuyla ilgili gelişmeleri yakından seyrediyor. Peki, Arda Güler transfer olacak mı, hangi takıma gidecek? İşte Arda Güler transfer iddialarındaki son durum ve detaylar.