Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber Arda Güler transfer olacak mı, hangi takıma gidecek? Fenerbahçe taraftarları sosyal medyada onu konuşuyor: "#1SeneDahaArdaGüler"
Giriş Tarihi: 20.06.2023 15:50 Güncelleme Tarihi: 20.06.2023 15:54

Arda Güler transfer olacak mı, hangi takıma gidecek? Fenerbahçe taraftarları sosyal medyada onu konuşuyor: "#1SeneDahaArdaGüler"

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler, büyük kulüplerin odağında olmaya devam ediyor. Sarı-lacivertliler, genç yıldızın en az 1 sezon daha takımda kalması için yoğun çaba harcarken peş peşe gelen teklifler nedeniyle genç ismin transfer ihtimalleri giderek güçleniyor. Öte yandan özellikle sarı lacivert renklere gönül veren binlerce taraftar konuyla ilgili gelişmeleri yakından seyrediyor. Peki, Arda Güler transfer olacak mı, hangi takıma gidecek? İşte Arda Güler transfer iddialarındaki son durum ve detaylar.

Arda Güler transfer olacak mı, hangi takıma gidecek? Fenerbahçe taraftarları sosyal medyada onu konuşuyor: #1SeneDahaArdaGüler

Arda Güler'in Fenerbahçe'den bu sezon transfer olacağı iddiaları güçlenirken gözler gelecek açıklamalarda. Genç yetenek özellikle geçtiğimiz akşam oynanan EURO 2024 grup eleme maçında eşi benzeri olmayan bir gol atmış ve tüm dünyada manşetlere taşınmıştı. Sosyal medya şimdi sarı lacivertli taraftarların "#1SeneDahaArdaGüler!" paylaşımlarıyla dolu. Peki, Arda Güler transfer olacak mı, hangi takıma gidecek? İşte detaylar.

Arda Güler transfer olacak mı, hangi takıma gidecek? Fenerbahçe taraftarları sosyal medyada onu konuşuyor: #1SeneDahaArdaGüler

ARDA GÜLER TRANSFER OLACAK MI, HANGİ TAKIMA GİDECEK?

Borussia Dortmund'dan Ajax'a, PSG'den Barcelona'ya Leipzig'den Newcastle'a kadar birçok takımın Arda'yı transfer etmek istediği yönünde haberler yayınlanıyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Arda Güler transfer olacak mı, hangi takıma gidecek? Fenerbahçe taraftarları sosyal medyada onu konuşuyor: #1SeneDahaArdaGüler

AZ KALSIN 5 MİLYON EURO'YA SERBEST KALIYORDU

Bu sezon 1500 dakikalık süreyi doldurduğu için 5 milyon Euro olan serbest kalma maddesi 17.5 milyon Euro'ya çıkan Arda Güler'in takımda kalması için Fenerbahçe yönetimi çabalarını sürdüyor.

Taraftarlar da hem Arda'ya hem de ailesine çağrıda bulunarak bir sene daha kalmasını talep ediyor. Özellikle sosyal medyada TT listesinde binlerce kişi #1SeneDahaArdaGüler adı altında paylaşımlar yapıyor.

Arda Güler transfer olacak mı, hangi takıma gidecek? Fenerbahçe taraftarları sosyal medyada onu konuşuyor: #1SeneDahaArdaGüler

YÜZDE 70 SEVILLA, YÜZDE 30 BENFICA

İddialara göre; 18 yaşındaki genç yıldızın gitmek istediği iki takım var. Oyuncu daha büyük hedefler için aslında bir geçiş planı istiyor.Arda Güler'in öncelikle istediği takım son UEFA Avrupa Ligi şampiyonu Sevilla...

Bu arada Avrupa devlerini peşine takan Arda Güler'in son talibi ise İtalyan devi Milan oldu.

Arda Güler transfer olacak mı, hangi takıma gidecek? Fenerbahçe taraftarları sosyal medyada onu konuşuyor: #1SeneDahaArdaGüler

Fenerbahçe'nin genç yıldızının geleceğiyle ilgili net durumun önümüzdeki hafta belli olması bekleniyor. (Ajansspor)

SON DAKİKA