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- Bayern Münih maçından kareler

Giriş Tarihi: 14.03.2018 22:49 Güncelleme Tarihi: 14.03.2018 23:04
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- Bayern Münih maçından kareler
Beşiktaş - Bayern Münih maçından kareler

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş maçında Bayern Münih'i konuk eden sahadan 3-1'lik mağlubiyetle ayrılarak Şampiyonlar Ligi'ne veda etti.

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- Bayern Münih maçından kareler
Beşiktaş - Bayern Münih maçından kareler

18. dakikada sağ kanattan Müller'in içeri yaptığı ortada arka direkte topla buluşan Thiago'nun yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti.

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- Bayern Münih maçından kareler
Beşiktaş - Bayern Münih maçından kareler

46. dakikada 'ün kendi kalesine attığı golle Bayern Münih farkı 2'ye çıkardı.

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- Bayern Münih maçından kareler
Beşiktaş - Bayern Münih maçından kareler

Bu golle yıkılan 'ü ilk teselli eden Tolga Zengin oldu.

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- Bayern Münih maçından kareler
Beşiktaş - Bayern Münih maçından kareler

59. dakikada Vagner Love'ın attığı golle farkı 1'e indirdi.

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- Bayern Münih maçından kareler
Beşiktaş - Bayern Münih maçından kareler

84'üncü dakikada hızlı gelişen Bayern Münih atağında sol çizgiden Alaba'nın içeri çevirdiği topta Necip'e çarpan top, Sandro Wagner'in önüne düştü. Wagner'in dokunuşunda top ağlara gitti

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- Bayern Münih maçından kareler
Beşiktaş - Bayern Münih maçından kareler
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