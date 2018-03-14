Beşiktaş - Bayern Münih maçından kareler

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş maçında Bayern Münih'i konuk eden Beşiktaş sahadan 3-1'lik mağlubiyetle ayrılarak Şampiyonlar Ligi'ne veda etti. 18. dakikada sağ kanattan Müller'in içeri yaptığı ortada arka direkte topla buluşan Thiago'nun yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 46. dakikada Gökhan Gönül'ün kendi kalesine attığı golle Bayern Münih farkı 2'ye çıkardı. Bu golle yıkılan Gökhan Gönül'ü ilk teselli eden Tolga Zengin oldu. 59. dakikada Vagner Love'ın attığı golle Beşiktaş farkı 1'e indirdi. 84'üncü dakikada hızlı gelişen Bayern Münih atağında sol çizgiden Alaba'nın içeri çevirdiği topta Necip'e çarpan top, Sandro Wagner'in önüne düştü. Wagner'in dokunuşunda top ağlara gitti