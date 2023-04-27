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Haberler Fotohaber BEŞİKTAŞ Galatasaray maçı ne zaman ve hangi gün? Süper Lig Beşiktaş Galatasaray derbisi hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak? BJK GS maçı biletleri…
Giriş Tarihi: 27.04.2023 13:36 Güncelleme Tarihi: 27.04.2023 13:36

BEŞİKTAŞ Galatasaray maçı ne zaman ve hangi gün? Süper Lig Beşiktaş Galatasaray derbisi hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak? BJK GS maçı biletleri…

Beşiktaş-Galatasaray derbisi yaklaştıkça taraftarlar Beşiktaş-Galatasaray derbisi ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta sorularına yanıt aramaya başladı. Beşiktaş, Süper Lig'in 32. Haftasında Galatasaray'ı kendi sahasında Vodafone Park'ta ağırlayacak. Okan Buruk önderliğinde şampiyonluğa her geçen gün daha da yaklaşan sarı kırmızılılar Beşiktaş'la oynanacak önemli derbi maçında galip gelmeyi arzuluyor. İki takımın müsabakayı canlı izlemek isteyen taraftarları " Beşiktaş Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" şeklindeki sorularına yanıt arıyor.

BEŞİKTAŞ Galatasaray maçı ne zaman ve hangi gün? Süper Lig Beşiktaş Galatasaray derbisi hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak? BJK GS maçı biletleri…

Beşiktaş Galatasaray derbisi için araştırmalar devam ediyor. Beşiktaş Süper Lig'in 32. Haftasında Galatasaray'ı kendi evinde misafir edecek. Şampiyonluk için büyük mücadele veren iki takımın taraftarlarından derbi maçını canlı olarak takip etmek isteyenler Beşiktaş Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda sorularının cevaplarını merak ediyor. Peki, BJK-GS derbisi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

BEŞİKTAŞ Galatasaray maçı ne zaman ve hangi gün? Süper Lig Beşiktaş Galatasaray derbisi hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak? BJK GS maçı biletleri…

BEŞİKTAŞ GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Beşiktaş Galatasaray derbisi 30 Nisan 2023 Pazar günü saat 19:00'da oynanacak.

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BEŞİKTAŞ Galatasaray maçı ne zaman ve hangi gün? Süper Lig Beşiktaş Galatasaray derbisi hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak? BJK GS maçı biletleri…

BEŞİKTAŞ GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş Galatasaray derbisi beIN Sports HD1'den canlı yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ Galatasaray maçı ne zaman ve hangi gün? Süper Lig Beşiktaş Galatasaray derbisi hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak? BJK GS maçı biletleri…

MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş: Mert, Rosier, Saiss, Omar Colley, Masuaku, Hadziahmetovic, Gedson, Salih Uçan, Cenk Tosun, Redmond, Aboubakar.

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Adekugbe; Torreira, Olivieira, Kerem Aktürkoğlu, Milot Rasciha, Mertens, Icardi

BEŞİKTAŞ Galatasaray maçı ne zaman ve hangi gün? Süper Lig Beşiktaş Galatasaray derbisi hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak? BJK GS maçı biletleri…
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