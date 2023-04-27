BEŞİKTAŞ Galatasaray maçı ne zaman ve hangi gün? Süper Lig Beşiktaş Galatasaray derbisi hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak? BJK GS maçı biletleri…

Beşiktaş Galatasaray derbisi için araştırmalar devam ediyor. Beşiktaş Süper Lig'in 32. Haftasında Galatasaray'ı kendi evinde misafir edecek. Şampiyonluk için büyük mücadele veren iki takımın taraftarlarından derbi maçını canlı olarak takip etmek isteyenler Beşiktaş Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda sorularının cevaplarını merak ediyor. Peki, BJK-GS derbisi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?