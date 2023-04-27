BEŞİKTAŞ Galatasaray maçı ne zaman ve hangi gün? Süper Lig Beşiktaş Galatasaray derbisi hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak? BJK GS maçı biletleri…

Beşiktaş-Galatasaray derbisi yaklaştıkça taraftarlar Beşiktaş-Galatasaray derbisi ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta sorularına yanıt aramaya başladı. Beşiktaş, Süper Lig'in 32. Haftasında Galatasaray'ı kendi sahasında Vodafone Park'ta ağırlayacak. Okan Buruk önderliğinde şampiyonluğa her geçen gün daha da yaklaşan sarı kırmızılılar Beşiktaş'la oynanacak önemli derbi maçında galip gelmeyi arzuluyor. İki takımın müsabakayı canlı izlemek isteyen taraftarları " Beşiktaş Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" şeklindeki sorularına yanıt arıyor.