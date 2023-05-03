Fenerbahçe Beko Olympiakos maçı ne zaman, saat kaçta? EuroLeague Fenerbahçe Beko Olympiakos maçı hangi kanalda?

Giriş Tarihi: 03.05.2023 07:21 Güncelleme Tarihi: 03.05.2023 07:21

THY Avrupa Ligi play-off çeyrek finalde temsilcimiz Fenerbahçe Olympiakos karşısında 3. Maçında çıkıyor. Bir galibiyet bir mağlubiyet alan sarı lacivertliler 3 puan toplamaya çalışıyor. Basketbol severler Fenerbahçe Beko Olympiakos maçı ne zaman, saat kaçta sorularına yanıt aramaya başladı. Basket maçı canlı yayın ile takip edilecek. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak karşılaşmada heyecan dorukta. Peki, EuroLeague Fenerbahçe Beko Olympiakos maçı hangi kanalda? İşte, karşılaşmaya dair detaylar…