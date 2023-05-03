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Haberler Fotohaber Fenerbahçe Beko Olympiakos maçı ne zaman, saat kaçta? EuroLeague Fenerbahçe Beko Olympiakos maçı hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 03.05.2023 07:21 Güncelleme Tarihi: 03.05.2023 07:21

Fenerbahçe Beko Olympiakos maçı ne zaman, saat kaçta? EuroLeague Fenerbahçe Beko Olympiakos maçı hangi kanalda?

THY Avrupa Ligi play-off çeyrek finalde temsilcimiz Fenerbahçe Olympiakos karşısında 3. Maçında çıkıyor. Bir galibiyet bir mağlubiyet alan sarı lacivertliler 3 puan toplamaya çalışıyor. Basketbol severler Fenerbahçe Beko Olympiakos maçı ne zaman, saat kaçta sorularına yanıt aramaya başladı. Basket maçı canlı yayın ile takip edilecek. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak karşılaşmada heyecan dorukta. Peki, EuroLeague Fenerbahçe Beko Olympiakos maçı hangi kanalda? İşte, karşılaşmaya dair detaylar…

Fenerbahçe Beko Olympiakos maçı ne zaman, saat kaçta? EuroLeague Fenerbahçe Beko Olympiakos maçı hangi kanalda?

Fenerbahçe Beko maçı canlı izle araştırmaları gündemdeki yerini aldı. THY EuroLeague play-off çeyrek final maçı için karşı karşıya gelecek iki ekip birer galibiyet elde etti. Olympiakos Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta soruları yanıt aramaya devam ediyor. Final Four listesine adını yazdırmak isteyen sarı lacivertlilerin kazanmaktan başka şansı yok. Peki, Fenerbahçe Beko Olympiakos maçı hangi kanalda? İşte, detaylar…

Fenerbahçe Beko Olympiakos maçı ne zaman, saat kaçta? EuroLeague Fenerbahçe Beko Olympiakos maçı hangi kanalda?

FENERBAHÇE BEKO - OLYMPIAKOS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe Olympiakos maçı 3 Mayıs 2023 Çarşamba günü (bugün) oynanacak. Saat 20.45'te başlayacak mücadele Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda gerçekleşecek.

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Fenerbahçe Beko Olympiakos maçı ne zaman, saat kaçta? EuroLeague Fenerbahçe Beko Olympiakos maçı hangi kanalda?

FENERBAHÇE BEKO - OLYMPIAKOS MAÇI HANGİ KANALDA?

Heyecanlı mücadele S-Sport ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Fenerbahçe Beko Olympiakos maçı ne zaman, saat kaçta? EuroLeague Fenerbahçe Beko Olympiakos maçı hangi kanalda?

FENERBAHÇE BEKO PLAY-OFF MAÇLARI

THY EuroLeague play-off turu 3. Maç

3 Mayıs 2023 Çarşamba

Fenerbahçe Beko- Olympiacos Piraeus

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu / 20.45

4. Maç 5 Mayıs günü; 5. Maç 9 veya 10 Mayıs günü oynanacak.

Fenerbahçe Beko Olympiakos maçı ne zaman, saat kaçta? EuroLeague Fenerbahçe Beko Olympiakos maçı hangi kanalda?

DURUM 1-1!

Basketbol THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final serisi ikinci maçında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Yunanistan temsilcisi Olympiakos'u 82-78 yenerek seride durumu 1-1 yaptı.

Toplam 3 galibiyete ulaşan takımın Dörtlü Final'e yükseleceği eşleşmede üçüncü müsabaka, 3 Mayıs Çarşamba günü Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda yapılacak.

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