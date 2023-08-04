Giriş Tarihi: 04.08.2023 15:23 Güncelleme Tarihi: 04.08.2023 15:23

Fenerbahçe Maribor 3. ön eleme turu maçı ne zaman? Fenerbahçe Maribor maçı saat kaçta ve ne zaman oynanacak, hangi kanalda yayınlanacak?

UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimizden Fenerbahçe 3. ön eleme turu maçına çıkmaya hazırlanıyor. Köklü Slovenya ekibi Maribor ile karşılacak olan sarı lacivertli ekibin taraftarları "Fenerbahçe Maribor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Zorlu mücadelenin başlama saati, biletleri ve hakemi de merakla bekleniyor. Peki, UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turu Fenerbahçe Maribor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar.