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Haberler Fotohaber Fenerbahçe Maribor 3. ön eleme turu maçı ne zaman? Fenerbahçe Maribor maçı saat kaçta ve ne zaman oynanacak, hangi kanalda yayınlanacak?
Giriş Tarihi: 04.08.2023 15:23 Güncelleme Tarihi: 04.08.2023 15:23

Fenerbahçe Maribor 3. ön eleme turu maçı ne zaman? Fenerbahçe Maribor maçı saat kaçta ve ne zaman oynanacak, hangi kanalda yayınlanacak?

UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimizden Fenerbahçe 3. ön eleme turu maçına çıkmaya hazırlanıyor. Köklü Slovenya ekibi Maribor ile karşılacak olan sarı lacivertli ekibin taraftarları "Fenerbahçe Maribor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Zorlu mücadelenin başlama saati, biletleri ve hakemi de merakla bekleniyor. Peki, UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turu Fenerbahçe Maribor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar.

Fenerbahçe Maribor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Fenerbahçe Maribor 3. ön eleme turu maçı ne zaman?

Maribor Fenerbahçe UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turu maçı için geri sayım başladı. Bilindiği üzere UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında konuk ettiği Zimbru Chisinau'yu 5-0 mağlup etti ve rakibi Maribor oldu. Peki, Fenerbahçe Maribor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte Fenerbahçe Maribor maçı yayın kanalı, saati ve detaylar.

Fenerbahçe Maribor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Fenerbahçe Maribor 3. ön eleme turu maçı ne zaman?

FENERBAHÇE- MARİBOR MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe - Maribor eşleşmesinde ilk maç 10 Ağustos Perşembe günü İstanbul'da, rövanş maçı ise 17 Ağustos'ta deplasmanda oynanacak.

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Fenerbahçe Maribor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Fenerbahçe Maribor 3. ön eleme turu maçı ne zaman?

FENERBAHÇE MARİBOR MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Henüz karşılaşmanın saati ve yayın kanalı belli olmadı. Gelişmelere haberimizde yer vereceğiz.

Fenerbahçe Maribor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Fenerbahçe Maribor 3. ön eleme turu maçı ne zaman?
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