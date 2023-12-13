Fenerbahçe Spartak Trnava maçı hangi kanalda, şifresiz mi, ne zaman? Fenerbahçe Spartak Trnava maçı canlı yayın bilgileri!

Giriş Tarihi: 13.12.2023 17:05 Güncelleme Tarihi: 13.12.2023 17:06

Fenerbahçe Spartak Trnava maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, şifresiz mi sorusu son dakika gündemdeki yerini almış durumda. Dün Galatasaray Kopenhag'a deplasmanda 1 – 0 yenilerek grupta 3'üncü olurken, Konferans Ligi'nde Fenerbahçe ve Beşiktaş ülkemizi temsil edecek. 5 hafta sonunda 9 puanla grupta 3'üncü sırada yer alan Fenerbahçe, evinde Slovak ekibini ağırlayacak. Bu noktada, Ligi "Fenerbahçe Spartak Trnava maçı ne zaman, saat kaçta?" sorusuna yanıt aramakta. İsmail Kartal'ın önderliğinde Fenerbahçe, Konferans Ligi'nin favorileri arasında. Peki, Fenerbahçe Spartak Trnava maçı hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta? İşte konu hakkında detaylar