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Haberler Fotohaber Galatasaray Sivasspor maçı canlı izle | beIN SPORTS 1 canlı maç izle ekranı ile Galatasaray Sivasspor maçı canlı yayın izle
Giriş Tarihi: 21.05.2023 00:01 Güncelleme Tarihi: 21.05.2023 00:01

Galatasaray Sivasspor maçı canlı izle | beIN SPORTS 1 canlı maç izle ekranı ile Galatasaray Sivasspor maçı canlı yayın izle

Galatasaray Sivasspor maçı canlı izle ekranı futbolseverler tarafından araştırılıyor. Spor Toto Süper Lig'in 35. Haftasında Galatasaray, sahasında Demir Grup Sivasspor ile karşı karşıya gelecek. Ligde en yakın rakibi Fenerbahçe'den 5 puan farkla önde olan Sarı Kırmızılılar, Sivas karşısında mutlak zafer peşinde olacak. Kümede kalma korkusu yaşamak istemeyen Yiğidolar ise zorlu deplasmanda sürpriz peşinde. Heyecan dolu karşılaşmayı ekran başından takip etmek isteyenler ''Galatasaray Sivasspor maçı canlı izle'' araştırmalarını hızlandırdı. GS Sivasspor maçı beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı olarak izlenebilecek. İşte, beIN SPORTS 1 canlı izle ekranı ile Galatasaray Sivasspor maçı canlı izle linki ve tüm detaylar.

Galatasaray Sivasspor maçı canlı izle | beIN SPORTS 1 canlı maç izle ekranı ile Galatasaray Sivasspor maçı canlı yayın izle

Galatasaray Sivasspor maçı canlı izle gündemdeki yerini aldı. Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Galatasaray ile Demir Grup Sivasspor, bu akşam Nef Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak. Okan Buruk yönetimindeki lider Sarı Kırmızılılar, taraftarı önünde fire vermeden yoluna devam etmeyi amaçlıyor. 37 puanla 11. Sırada yer alan Yiğidolar ise zorlu deplasmanda sürpriz peşinde olacak. Nefes kesen karşılaşmayı beIN SPORTS 1 canlı yayın ekranı aracılığıyla izlemek isteyen futbolseverler ise ''Galatasaray Sivasspor maçı canlı izle'' araştırmasına çıktı. İşte, beIN SPORTS 1 canlı izle ekranı ile Spor Toto Süper Lig Galatasaray Sivasspor maçı canlı yayın izle…

Galatasaray Sivasspor maçı canlı izle | beIN SPORTS 1 canlı maç izle ekranı ile Galatasaray Sivasspor maçı canlı yayın izle

GALATASARAY SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Galatasaray ile Sivasspor karşı karşıya geliyor.

İşte, Galatasaray Sivasspor maçı saati, ilk 11'leri ve canlı yayın kanalı bilgileri şöyle;

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Galatasaray Sivasspor maçı canlı izle | beIN SPORTS 1 canlı maç izle ekranı ile Galatasaray Sivasspor maçı canlı yayın izle

GALATASARAY SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Nef Stadyumu'nda oynanacak olan Galatasaray Sivasspor maçı, 20 Mayıs 2023 Cumartesi günü yani bu akşam saat 19.00'da başlayacak.

Galatasaray Sivasspor maçı canlı izle | beIN SPORTS 1 canlı maç izle ekranı ile Galatasaray Sivasspor maçı canlı yayın izle

GALATASARAY SİVASSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Hakem Arda Kardeşler'in düdük çalacağı karşılaşma beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

Galatasaray Sivasspor maçı canlı izle | beIN SPORTS 1 canlı maç izle ekranı ile Galatasaray Sivasspor maçı canlı yayın izle

İLK 11'LER

GALATASARAY: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Kazımcan, Torreira, Oliveira, Mertens, Rashica, Kerem, Icardi.

SİVASSPOR: Ali Şaşal, Samba, Caner, Aaron, Alaaddin, Cofie, Robin, Hakan, Gradel, N'jie, Caicedo.

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