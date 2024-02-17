Giriş Tarihi: 17.02.2024 12:22
Güncelleme Tarihi: 17.02.2024
12:22
Gerçek hayatta Süper Lig’de bile oynamadı, menajerlik oyununda efsaneye dönüştü
Gençleri peşinden sürükleyen futbol menajerlik oyunları, sanal ortamda efsane olup gerçek hayatta potansiyeline ulaşamayan futbolcularla sık sık gündeme geliyor. Bu konuda Türkiye'de akla gelen ilk isim ise eski golcü Temur Altunhan olarak ön plana çıkıyor. Oyunun 2003/2004 sezonu versiyonunda gol rekorlarını alt üst eden Altunhan, şimdilerde Ankara'da fitness antrenörlüğü yapıyor.