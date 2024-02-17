Gerçek hayatta Süper Lig’de bile oynamadı, menajerlik oyununda efsaneye dönüştü

"HALA BÜYÜK İLGİ GÖRÜYORUM"

Kariyeri boyunca Süper Lig'de forma giymemesine rağmen oyunun bağımlıları arasında idole dönüşen Altunhan, ilginç hayat hikayesini SABAH'a anlattı. Gerçek hayatta oyundaki kadar etkili bir futbolcu olmadığını dile getiren Altunhan, "O dönemde bazı yetkililerin antrenörümle görüştüğünü biliyorum. Sonrasında bana oyun içinde böyle bir profil yaratmışlar. 'Temur sen bu oyunda acayip bir futbolcuya dönüşüyorsun' diyen çok kişi oldu. Yıllar geçti ama hala sosyal medyada çok büyük ilgi görüyorum. Bu da beni çok mutlu ediyor" dedi.

"3 BÜYÜKLERİN HEPSİNDE OYNARDIM"

Güncel futbolcular arasında kendi tarzını Jamie Vardy'e benzettiğini, oyunda ise kendisinden sonra en çok Anatoli Todorov'u beğendiğini dile getiren Altunhan, "Galatasaraylıyım ama teklif gelse Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta da oynardım. Futbol hayatım ağır sakatlıklardan dolayı 27-28 yaşımda bitti. Oyundaki kadar olmasam da gerçek hayatta daha iyisini yapabilirdim diye düşünüyorum. Şu an futboldan tamamen kopmuş durumdayım" ifadelerini kullandı.