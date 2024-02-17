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Haberler Fotohaber Gerçek hayatta Süper Lig’de bile oynamadı, menajerlik oyununda efsaneye dönüştü
Giriş Tarihi: 17.02.2024 12:22 Güncelleme Tarihi: 17.02.2024 12:22

Gerçek hayatta Süper Lig’de bile oynamadı, menajerlik oyununda efsaneye dönüştü

Gençleri peşinden sürükleyen futbol menajerlik oyunları, sanal ortamda efsane olup gerçek hayatta potansiyeline ulaşamayan futbolcularla sık sık gündeme geliyor. Bu konuda Türkiye'de akla gelen ilk isim ise eski golcü Temur Altunhan olarak ön plana çıkıyor. Oyunun 2003/2004 sezonu versiyonunda gol rekorlarını alt üst eden Altunhan, şimdilerde Ankara'da fitness antrenörlüğü yapıyor.

MURATHAN YILDIRIM
Gerçek hayatta Süper Lig’de bile oynamadı, menajerlik oyununda efsaneye dönüştü

Bugüne kadar Maxim Tsigalko, Cherno Samba ve Anatoli Todorov gibi gerçek hayatta istediği kariyeri hiçbir zaman yakalayamamış birçok futbolcu, oyun editörlerinin "tutarsız" tahminleri sebebiyle sanal ortamda efsaneye dönüştü. "Yerli Tsigalko" olarak adlandırılan da Altunhan da oyun içinde transfer olduğu her takımı adeta tek başına şampiyon yaparak dönemin jenerasyonu arasında geniş bir hayran kitlesi yakaladı.

Gerçek hayatta Süper Lig’de bile oynamadı, menajerlik oyununda efsaneye dönüştü

"HALA BÜYÜK İLGİ GÖRÜYORUM"

Kariyeri boyunca Süper Lig'de forma giymemesine rağmen oyunun bağımlıları arasında idole dönüşen Altunhan, ilginç hayat hikayesini SABAH'a anlattı. Gerçek hayatta oyundaki kadar etkili bir futbolcu olmadığını dile getiren Altunhan, "O dönemde bazı yetkililerin antrenörümle görüştüğünü biliyorum. Sonrasında bana oyun içinde böyle bir profil yaratmışlar. 'Temur sen bu oyunda acayip bir futbolcuya dönüşüyorsun' diyen çok kişi oldu. Yıllar geçti ama hala sosyal medyada çok büyük ilgi görüyorum. Bu da beni çok mutlu ediyor" dedi.

"3 BÜYÜKLERİN HEPSİNDE OYNARDIM"

Güncel futbolcular arasında kendi tarzını Jamie Vardy'e benzettiğini, oyunda ise kendisinden sonra en çok Anatoli Todorov'u beğendiğini dile getiren Altunhan, "Galatasaraylıyım ama teklif gelse Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta da oynardım. Futbol hayatım ağır sakatlıklardan dolayı 27-28 yaşımda bitti. Oyundaki kadar olmasam da gerçek hayatta daha iyisini yapabilirdim diye düşünüyorum. Şu an futboldan tamamen kopmuş durumdayım" ifadelerini kullandı.

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