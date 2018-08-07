Türkiye'nin en iyi haber sitesi

İşte 'ın 'ya yaptığı resmi teklifi!

2018 Dünya Kupası'nda gösterdiği performansla Avrupa'nın dev kulüplerinin radarına giren 'ın stoperi için 'ın yaptığı teklifinin belgesi ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 07.08.2018 09:12 Güncelleme Tarihi: 07.08.2018 09:14
  • 1
  • 11
İşte 'ın 'ya yaptığı resmi teklifi!
İşte Galatasaray'ın Vida'ya yaptığı resmi transfer teklifi!

'ta herkes Dünya Kupası'ndaki performansıyla Avrupa kulüplerinin gözdesi olan Hırvat futbolcunun ine odaklanmıştı.

  • 2
  • 11
İşte 'ın 'ya yaptığı resmi teklifi!
İşte Galatasaray'ın Vida'ya yaptığı resmi transfer teklifi!

Domagoj 'ya Galatasaray tarafından yapılan teklifin belgesi ortaya çıktı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
  • 3
  • 11
İşte 'ın 'ya yaptığı resmi teklifi!
İşte Galatasaray'ın Vida'ya yaptığı resmi transfer teklifi!

Gazeteci Atilla Türker, 'ın Domagoj Vida için 8 ay önce yaptığı teklifin belgesini paylaştı.

  • 4
  • 11
İşte 'ın 'ya yaptığı resmi teklifi!
İşte Galatasaray'ın Vida'ya yaptığı resmi transfer teklifi!

İddiaya göre; Vida, 'ın teklifinin daha yüksek olmasına rağmen Beşiktaş'ı tercih etmiş.

  • 5
  • 11
İşte 'ın 'ya yaptığı resmi teklifi!
İşte Galatasaray'ın Vida'ya yaptığı resmi transfer teklifi!

Söz konusu belgeye göre Galatasaray, Beşiktaş'ın teklifinden daha yüksek bir para önermesine rağmen Hırvat stoperi edemedi.

  • 6
  • 11
İşte 'ın 'ya yaptığı resmi teklifi!
İşte Galatasaray'ın Vida'ya yaptığı resmi transfer teklifi!

8 ay önce Domagoj 'ya 1 yılı opsiyonlu 4,5 yıllık sözleşme teklif etti.

  • 7
  • 11
İşte 'ın 'ya yaptığı resmi teklifi!
İşte Galatasaray'ın Vida'ya yaptığı resmi transfer teklifi!

Sarı kırmızılılar imza parasıyla birlikte Hırvat stopere toplamda 19 milyon 875 bin euro para teklif etti.

BİZE ULAŞIN