İşte Galatasaray'ın Vida'ya yaptığı resmi transfer teklifi!

2018 Dünya Kupası'nda gösterdiği performansla Avrupa'nın dev kulüplerinin radarına giren Beşiktaş'ın stoperi Vida için Galatasaray'ın yaptığı transfer teklifinin belgesi ortaya çıktı. Beşiktaş'ta herkes Dünya Kupası'ndaki performansıyla Avrupa kulüplerinin gözdesi olan Hırvat futbolcunun transferine odaklanmıştı. Domagoj Vida'ya Galatasaray tarafından yapılan teklifin belgesi ortaya çıktı. Gazeteci Atilla Türker, Galatasaray'ın Domagoj Vida için 8 ay önce yaptığı teklifin belgesini paylaştı. İddiaya göre; Vida, Galatasaray'ın teklifinin daha yüksek olmasına rağmen Beşiktaş'ı tercih etmiş. Söz konusu belgeye göre Galatasaray, Beşiktaş'ın teklifinden daha yüksek bir para önermesine rağmen Hırvat stoperi transfer edemedi. Galatasaray 8 ay önce Domagoj Vida'ya 1 yılı opsiyonlu 4,5 yıllık sözleşme teklif etti. Sarı kırmızılılar imza parasıyla birlikte Hırvat stopere toplamda 19 milyon 875 bin euro para teklif etti.