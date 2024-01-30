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Haberler Fotohaber LDLC ASVEL - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? EuroLeague LDLC ASVEL - Fenerbahçe Beko canlı izle
Giriş Tarihi: 30.01.2024 11:25 Güncelleme Tarihi: 30.01.2024 11:25

LDLC ASVEL - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? EuroLeague LDLC ASVEL - Fenerbahçe Beko canlı izle

THY EuroLeague karşılaşmalarında Fransız ekip ASVEL Lyon-Villeurbanne, temsilcimiz Fenerbahçe Beko'yu ağırlıyor. Sarı lacivertliler son maçta Giorgios Papagiannis'in son saniye basketi ile adından söz ettirmişti. Taraftarlar LDLC ASVEL - Fenerbahçe Beko maçı canlı izle ekranı başında yerini alıyor. 5. sırada yer alan takımda Koç Dimitris İtudis yükselişe devam etmek istiyor. Peki; LDLC ASVEL - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, karşılaşmaya dair merak edilenler...

LDLC ASVEL - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? EuroLeague LDLC ASVEL - Fenerbahçe Beko canlı izle

LDLC ASVEL - Fenerbahçe Beko maçı canlı yayın kanalı ve saati gündemde. Basketbolseverler Avrupa Ligini takip ediyor. Sezona iddialı başlayan temsilcimiz lige odaklanmış durumda. Taraftarlar nefeslerini tuttu. Peki; LDLC ASVEL - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, ayrıntılar...

LDLC ASVEL - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? EuroLeague LDLC ASVEL - Fenerbahçe Beko canlı izle

LDLC ASVEL - FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe basketbol maçı 30 Ocak Salı günü oynanacak. Heyecanlı mücadele TSİ 22.00'de başlayacak.

LDLC ASVEL - Fenerbahçe Beko LDLC Arena'da karşı karşıya gelecek.

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LDLC ASVEL - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? EuroLeague LDLC ASVEL - Fenerbahçe Beko canlı izle

LDLC ASVEL - FENERBAHÇE BEKO MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma S SPORT ekranlarından canlı yayınlanacak.

LDLC ASVEL - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? EuroLeague LDLC ASVEL - Fenerbahçe Beko canlı izle

LDLC ASVEL - FENERBAHÇE BEKO CANLI İZLE

Karşılaşmayı www.ssportplus.com sitesinden üye olarak takip edebilirsiniz.

LDLC ASVEL - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? EuroLeague LDLC ASVEL - Fenerbahçe Beko canlı izle

FENERBAHÇE BEKO'DAN EFSANE MAÇ SONU!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftasında Fenerbahçe Beko, normal süresi 96-96 tamamlanan maçta Bahçeşehir Koleji'ni uzatma bölümü sonunda 110-105 mağlup etti.

Dördüncü ve son çeyrek büyük bir çekişmeye sahne oldu. Fenerbahçe Beko'nun basit hatalarını iyi değerlendiren Bahçeşehir Koleji, Bouteille'in 3 sayılık basketiyle 37. dakikada öne geçti: 84-83. İki takımın da karşılıklı basketler ürettiği kalan bölümde skor üstünlüğü birkaç kez el değiştirdi.

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