Giriş Tarihi: 30.01.2024 11:25
Güncelleme Tarihi: 30.01.2024
11:25
LDLC ASVEL - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? EuroLeague LDLC ASVEL - Fenerbahçe Beko canlı izle
THY EuroLeague karşılaşmalarında Fransız ekip ASVEL Lyon-Villeurbanne, temsilcimiz Fenerbahçe Beko'yu ağırlıyor. Sarı lacivertliler son maçta Giorgios Papagiannis'in son saniye basketi ile adından söz ettirmişti. Taraftarlar LDLC ASVEL - Fenerbahçe Beko maçı canlı izle ekranı başında yerini alıyor. 5. sırada yer alan takımda Koç Dimitris İtudis yükselişe devam etmek istiyor. Peki; LDLC ASVEL - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, karşılaşmaya dair merak edilenler...