LDLC ASVEL - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? EuroLeague LDLC ASVEL - Fenerbahçe Beko canlı izle

FENERBAHÇE BEKO'DAN EFSANE MAÇ SONU!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftasında Fenerbahçe Beko, normal süresi 96-96 tamamlanan maçta Bahçeşehir Koleji'ni uzatma bölümü sonunda 110-105 mağlup etti.

Dördüncü ve son çeyrek büyük bir çekişmeye sahne oldu. Fenerbahçe Beko'nun basit hatalarını iyi değerlendiren Bahçeşehir Koleji, Bouteille'in 3 sayılık basketiyle 37. dakikada öne geçti: 84-83. İki takımın da karşılıklı basketler ürettiği kalan bölümde skor üstünlüğü birkaç kez el değiştirdi.