Murat Ülker Fenerbahçe başkan adayı mı oldu? Aziz Yıldırım: "Gönlümden geçen aday..." Murat Ülker kimdir, kaç yaşında, serveti ne kadar?

MURAT ÜLKER KİMDİR?

1959 yılı İstanbul doğan Murat Ülker aslen Kırım Aluşta'hlıdır. Annesi Güzide Ülker, babası Sabri Ülker'dir. Ahsen Özokur adında ablası vardır. Lise eğitimini İstanbul Erkek Lisesi'nde yaptı.

Boğaziçi Üniversitesi İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü'nü bitirdi. Yurtdışında Amerika'da "American Institute of Baking" (AIB) gıda işleme konusunda ve Almanya'da "Zentralfachschule der Deutschen Süßwarenwirtschaft" (ZDS) okullarında şekerleme konularda eğitimine devam etti.

1982 yılında iş hayatına başlayan Murat Ülker, önce yurtdışında çeşitli mesleki kurslara (AIB ve ZDS) katılmış, ABD'de Continental Baking şirketinde staj yapmıştır. İki yıl süreyle Ortadoğu'da ihracat konusunda çalışmış, ABD ve Avrupa'da üç yıl boyunca bisküvi–çikolata–gıda sektörüyle ilgili yaklaşık 60 kadar fabrika ve tesiste incelemeler yapmıştır. Ayrıca çeşitli IESC projelerinde görev almıştır.

1984 yılında Ülker gurubunda Kontrol Koordinatörü olarak göreve başladı. Sonraki yıllarda İşletmelerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı ve ardından Genel Müdürlük görevlerini üstlendi. İcra Komitesi Üyeliği ve grubun çeşitli şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği yapan Murat Ülker, bu süreçte, "Dikey Entegrasyon" modeline bağlı olarak birçok yeni yatırımı yönetti.

2000 yılında Holding İcra Kurulu Başkanlığı görevini üstlenen Murat Ülker, 2008 yılından bu yana çalışmalarını Yönetim Kurulu Başkanı olarak sürdürüyor.