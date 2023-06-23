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Haberler Fotohaber Murat Ülker Fenerbahçe başkan adayı mı oldu? Aziz Yıldırım: "Gönlümden geçen aday..." Murat Ülker kimdir, kaç yaşında, serveti ne kadar?
Giriş Tarihi: 23.06.2023 16:10 Güncelleme Tarihi: 23.06.2023 16:10

Murat Ülker Fenerbahçe başkan adayı mı oldu? Aziz Yıldırım: "Gönlümden geçen aday..." Murat Ülker kimdir, kaç yaşında, serveti ne kadar?

Murat Ülker Fenerbahçe başkan adayı mı oldu sorusu gündemdeki yerini aldı. Aziz Yıldırım bugün düzenlediği basın toplantısında Ali Koç yönetimine olağanüstü kurultay çağrısında bulunurken, üyelerin kurultayda aday olmasını istedi. Kimse aday olmazsa kendi aday olacağını açıklayan Yıldırım, gönlünden geçen adayı açıkladı. Bu noktada Murat Ülker Fenerbahçe başkan adayı mı olacak sorusu yanıt arıyor. İşte Murat Ülker serveti, hayatı ve diğer detaylar

Murat Ülker Fenerbahçe başkan adayı mı oldu? Aziz Yıldırım: Gönlümden geçen aday... Murat Ülker kimdir, kaç yaşında, serveti ne kadar?

Murat Ülker Fenerbahçe başkan adayı mı oldu, kim olacak sorusu yanıt arıyor. Aziz Yıldırım düzenlediği basın toplantısında gönlünden geçen adayın Murat Ülker olduğunu dile getirdi. Böylece Aziz Yıldırım, Ali Koç yönetimine dair tepkilerini sürdürdü. Peki, Murat Ülker kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte Murat Ülker serveti ve diğer detaylar

Murat Ülker Fenerbahçe başkan adayı mı oldu? Aziz Yıldırım: Gönlümden geçen aday... Murat Ülker kimdir, kaç yaşında, serveti ne kadar?

MURAT ÜLKER FENERBAHÇE BAŞKAN ADAYI MI OLDU?

Aziz Yıldırım düzenlediği basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe'de çok başkan adayı var. Gönlümden geçen Murat Ülker'dir. Nihat Özdemir ile başkanlık için teklifte bulunmadım. Çünkü başkan olma şansı yok, kulüpten istifa etti. Olsa memnuniyetle desteklerim." ifadelerini kullandı.

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Murat Ülker Fenerbahçe başkan adayı mı oldu? Aziz Yıldırım: Gönlümden geçen aday... Murat Ülker kimdir, kaç yaşında, serveti ne kadar?

MURAT ÜLKER KİMDİR?

1959 yılı İstanbul doğan Murat Ülker aslen Kırım Aluşta'hlıdır. Annesi Güzide Ülker, babası Sabri Ülker'dir. Ahsen Özokur adında ablası vardır. Lise eğitimini İstanbul Erkek Lisesi'nde yaptı.

Boğaziçi Üniversitesi İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü'nü bitirdi. Yurtdışında Amerika'da "American Institute of Baking" (AIB) gıda işleme konusunda ve Almanya'da "Zentralfachschule der Deutschen Süßwarenwirtschaft" (ZDS) okullarında şekerleme konularda eğitimine devam etti.

1982 yılında iş hayatına başlayan Murat Ülker, önce yurtdışında çeşitli mesleki kurslara (AIB ve ZDS) katılmış, ABD'de Continental Baking şirketinde staj yapmıştır. İki yıl süreyle Ortadoğu'da ihracat konusunda çalışmış, ABD ve Avrupa'da üç yıl boyunca bisküvi–çikolata–gıda sektörüyle ilgili yaklaşık 60 kadar fabrika ve tesiste incelemeler yapmıştır. Ayrıca çeşitli IESC projelerinde görev almıştır.

1984 yılında Ülker gurubunda Kontrol Koordinatörü olarak göreve başladı. Sonraki yıllarda İşletmelerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı ve ardından Genel Müdürlük görevlerini üstlendi. İcra Komitesi Üyeliği ve grubun çeşitli şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği yapan Murat Ülker, bu süreçte, "Dikey Entegrasyon" modeline bağlı olarak birçok yeni yatırımı yönetti.

2000 yılında Holding İcra Kurulu Başkanlığı görevini üstlenen Murat Ülker, 2008 yılından bu yana çalışmalarını Yönetim Kurulu Başkanı olarak sürdürüyor.

Murat Ülker Fenerbahçe başkan adayı mı oldu? Aziz Yıldırım: Gönlümden geçen aday... Murat Ülker kimdir, kaç yaşında, serveti ne kadar?

1995 yılında kurulan ŞOK Marketler T.A.Ş., 2011'in Ağustos ayında Yıldız Holding şirketlerinden Gözde Girişim liderliğinde bir konsorsiyum tarafından satın alındı. Satışla birlikte konseptini tamamen yenileyen Şok Market, mağazalarını baştan sona yeniledi, tüketicilerin bildiği ve alıştığı markalı ürünleri uygun koşullarla müşterilerine sunmaya başladı.

Murat Ülker, 2012 yılında Eminönü'nde, Sümerbank'ın eski genel müdürlük binasının yerine "Bizim Lokanta" ismini verdiği bir lokanta açtı.

Spora, özellikle basketbola ilgi ve desteği ile tanınan Murat Ülker, 1993'te Ülkerspor Basketbol Kulübü'nün kurulmasında faal bir rol oynamıştır. Ülkerspor, 2006'da Fenerbahçe ile birleşinceye kadar pek çok genç yetenek yetiştirmiş; 4 şampiyonluk, 6 Cumhurbaşkanlığı Kupası, 3 Türkiye Kupası, ayrıca Avrupa'da Şampiyon Kulüpler Kupası ve Koraç Kupasında çeyrek final gibi başarılara imza atmıştır.

Murat Ülker Fenerbahçe başkan adayı mı oldu? Aziz Yıldırım: Gönlümden geçen aday... Murat Ülker kimdir, kaç yaşında, serveti ne kadar?

MURAT ÜLKER SERVETİ NE KADAR?

Forbes dergisine göre Murat Ülker'in net serveti 4.9 milyar dolardır.

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