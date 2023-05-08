Olympiakos Fenerbahçe Beko maçı canlı izle! EuroLeague Olympiakos Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

DURUM 2-2!

THY EuroLeague playoff serisinin 4'üncü maçında Fenerbahçe Beko, sahasında Yunanistan temsilcisi Olympiakos'u 73-69 mağlup ederek umutlarını sürdürdü. Üç galibiyet alanın Final Four'a kalacağı eşleşmede durum böylece 2-2'ye geldi. Sarı-lacivertlilerde Pierre 17, Dorsey 16 ve Hayes de 12 sayıyla zafere katkı verdi. Karşılaşmanın en skoreri ise Olympiakos adına 20 sayı kaydeden Shaq Mckissic oldu. Serinin beşinci maçı, salı günü TSİ 21.30'da Atina'da oynanacak.

