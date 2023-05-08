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Haberler Fotohaber Olympiakos Fenerbahçe Beko maçı canlı izle! EuroLeague Olympiakos Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 08.05.2023 13:42 Güncelleme Tarihi: 08.05.2023 13:46

Olympiakos Fenerbahçe Beko maçı canlı izle! EuroLeague Olympiakos Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final 5. Maçına çıkan temsilcimiz Fenerbahçe Beko Olympiakos karşısında yarışta kalma mücadelesi verecek. 2-2 skorla eşitlenen takım da adını Final-Four serisine yazdırmaya çalışacak. Basketbol severler Olympiakos Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta sorularına yanıt aramaya başladı. Canlı basket maçı izle ekranı gündemde. Karşı takımın sahasında oynanacak son maç için heyecan dorukta. Peki, EuroLeague Olympiakos Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda? İşte, karşılaşmaya dair detaylar…

Olympiakos Fenerbahçe Beko maçı canlı izle! EuroLeague Olympiakos Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe basketbol maçı canlı izle ekranı takip ediliyor. THY EuroLeague play-off çeyrek final 5. maçı için karşı karşıya gelecek iki ekip Final-Four hedefinde. Olympiakos Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta soruları yanıt arıyor. Sarı lacivertliler için heyecan dorukta. Peki, Olympiakos Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda? İşte, detaylar…

Olympiakos Fenerbahçe Beko maçı canlı izle! EuroLeague Olympiakos Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

OLYMPIAKOS - FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe Olympiakos maçı 9 Mayıs 2023 Salı günü oynanacak. Saat 21.30'da başlayacak mücadele rakip takımın evinde; Barış ve Dostluk Salonu'nda oynanacak.

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Olympiakos Fenerbahçe Beko maçı canlı izle! EuroLeague Olympiakos Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

OLYMPIAKOS - FENERBAHÇE BEKO CANLI İZLE

Heyecanlı mücadele S-Sport ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Olympiakos Fenerbahçe Beko maçı canlı izle! EuroLeague Olympiakos Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

DURUM 2-2!

THY EuroLeague playoff serisinin 4'üncü maçında Fenerbahçe Beko, sahasında Yunanistan temsilcisi Olympiakos'u 73-69 mağlup ederek umutlarını sürdürdü. Üç galibiyet alanın Final Four'a kalacağı eşleşmede durum böylece 2-2'ye geldi. Sarı-lacivertlilerde Pierre 17, Dorsey 16 ve Hayes de 12 sayıyla zafere katkı verdi. Karşılaşmanın en skoreri ise Olympiakos adına 20 sayı kaydeden Shaq Mckissic oldu. Serinin beşinci maçı, salı günü TSİ 21.30'da Atina'da oynanacak.

Olympiakos Fenerbahçe Beko maçı canlı izle! EuroLeague Olympiakos Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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