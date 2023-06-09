Şampiyonlar Ligi finali hangi statta oynanacak? 2023 UEFA Şampiyonlar Ligi finali nerede, hangi şehirde oynanacak?

ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ HANGİ STATTA, NEREDE OYNANACAK?

UEFA Şampiyonlar Ligi Finali 10 Haziran Cumartesi günü saat 22.00'de Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak. 2023 Şampiyonlar Ligi final maçı İngiliz temsilcisi Manchester City FC ile İtalyan ekibi İnter arasında gerçekleşecek.

Biletleri 70 Euro ila 690 Euro arasında satılan Şampiyonlar Ligi final maçınsa Manchester City ile Inter karşı karşıya gelecek.

Şampiyonlar Ligi finalini kazanan takım, dünya bazında en prestijli kupayı almış olacak.

Final öncesinde, stat çevresindeki çevre düzenlemeleri ve hazırlıklarda son aşamaya gelindi.

Atatürk Olimpiyat stadında kurulan sahnelerde, her iki takım da kendi sanatçı, DJ ve video içerikleriyle finalin oynanacağı gün taraftarlarına saat 14.00-20.00 arasında çeşitli konserler, video gösterileri ve etkinlikler düzenleyecek.

Yalnızca biletli izleyicilerin giriş yapabileceği, yeme-içme hizmeti de sunulacak bu alanlarda taraftarlar yürüyerek direkt olarak stada giriş yapabilecek.