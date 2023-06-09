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Haberler Fotohaber Şampiyonlar Ligi finali hangi statta oynanacak? 2023 UEFA Şampiyonlar Ligi finali nerede, hangi şehirde oynanacak?
Giriş Tarihi: 09.06.2023 16:44 Güncelleme Tarihi: 09.06.2023 16:44

Şampiyonlar Ligi finali hangi statta oynanacak? 2023 UEFA Şampiyonlar Ligi finali nerede, hangi şehirde oynanacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi finali için geri sayım başladı. 28 Nisan 2023'te tamamlanan talep toplama döneminin bitimiyle yapılacak kura çekiminin ardından bilet başvuruları olumlu sonuçlanan taraftarlara UEFA tarafından e-mail yoluyla bildirimde bulunulacak. Peki Şampiyonlar Ligi finali hangi statta oynanacak? 2023 UEFA Şampiyonlar Ligi finali nerede, hangi şehirde oynanacak?

Şampiyonlar Ligi finali hangi statta oynanacak? 2023 UEFA Şampiyonlar Ligi finali nerede, hangi şehirde oynanacak?

Şampiyonlar Ligi finali hangi statta oynanacak sorusuna futbol tutkunları yanıt arayışını sürdürüyor. Biletleri 70 Euro ila 690 Euro arasında satışa sunulan karşılaşma Manchester City ile İnter arasında gerçekleşecek. Peki Şampiyonlar Ligi finali hangi statta oynanacak? İşte 2023 UEFA Şampiyonlar Ligi finali oynanacağı yer bilgisi ve detaylar

Şampiyonlar Ligi finali hangi statta oynanacak? 2023 UEFA Şampiyonlar Ligi finali nerede, hangi şehirde oynanacak?

ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ HANGİ STATTA, NEREDE OYNANACAK?

UEFA Şampiyonlar Ligi Finali 10 Haziran Cumartesi günü saat 22.00'de Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak. 2023 Şampiyonlar Ligi final maçı İngiliz temsilcisi Manchester City FC ile İtalyan ekibi İnter arasında gerçekleşecek.

Biletleri 70 Euro ila 690 Euro arasında satılan Şampiyonlar Ligi final maçınsa Manchester City ile Inter karşı karşıya gelecek.

Şampiyonlar Ligi finalini kazanan takım, dünya bazında en prestijli kupayı almış olacak.

Final öncesinde, stat çevresindeki çevre düzenlemeleri ve hazırlıklarda son aşamaya gelindi.

Atatürk Olimpiyat stadında kurulan sahnelerde, her iki takım da kendi sanatçı, DJ ve video içerikleriyle finalin oynanacağı gün taraftarlarına saat 14.00-20.00 arasında çeşitli konserler, video gösterileri ve etkinlikler düzenleyecek.

Yalnızca biletli izleyicilerin giriş yapabileceği, yeme-içme hizmeti de sunulacak bu alanlarda taraftarlar yürüyerek direkt olarak stada giriş yapabilecek.

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Şampiyonlar Ligi finali hangi statta oynanacak? 2023 UEFA Şampiyonlar Ligi finali nerede, hangi şehirde oynanacak?

Kuzey ve güney tribünlerinin yer aldığı bölümde ise taraftar alanları olacak. Inter taraftarı kuzey, Manchester City seyircisi ise güney tribününde yer alacak.

Final için görevlendirilen 447 gönüllü, futbolseverlere yardımcı olmaya çalışacak.

İstanbul Valiliği ve Emniyeti, taraftarların stada erken getirilmesi ve trafiğin rahatlaması için özel bir çalışma yapacak. Maçka ve Yenikapı'dan Atatürk Olimpiyat Stadı'na ücretsiz servisler olacak.

UEFA, yaklaşık 72 bin taraftarın Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki finali takip edeceğini belirtti.

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