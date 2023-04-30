Şans Topu sonuçları SORGULA | Milli Piyango Online ile 30 Nisan Şans Topu sonuçları açıklandı mı? MPİ bilet sorgulama

Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında her hafta 2 gün yapılan MP TV canlı çekilişinde kazandıran numaralarla belirlenen Şans Topu sonuçları bugün bir kez daha çekilerek şans oyunu severlere ilan edilecek. Bugünkü MP TV canlı çekilişine Milli Piyango Online ile Sisal Şans üzerinden katılarak kupon dolduran şans oyunu severler Şans Topu sonuçları sorgulama yapmak isteyerek 30 Nisan Şans Topu sonuçları açıklandı mı? sorusuna yanıt aramaya devam ediyor. 30 Nisan Şans Topu sonuçları ve MPİ bilet sorgulama.