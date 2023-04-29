Giriş Tarihi: 29.04.2023 18:25 Güncelleme Tarihi: 29.04.2023 18:25

SİVASSPOR FENERBAHÇE MAÇI CANLI İZLE EKRANI! İlk 11'ler belli oldu! Süper Lig Sivasspor Fenerbahçe maçı canlı yayın izle Bein Sports 1

Sivasspor Fenerbahçe maçı canlı izle şifresiz araştırmaları maça az bir süre kala yanıt arıyor. Zorbay Küçük'ün düdük çalacağı, Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak olan mücadele sporseverler tarafından merakla bekleniyor. Sivasspor Fenerbahçe maçı hakemi yanı sıra VAR hakemi de belli oldu. VAR'da Mustafa İlker Coşkun görev alacak. Sivasspor Fenerbahçe maçı canlı yayın bein Sports 1 ekranlarında yer alacak. Emre Mor cezalı olduğu için oynayamayacakken, Szalai, Altay ve Zajc sakatlıkları yüzünden oynayamayacak. İşte Sivasspor Fenerbahçe maçı canlı izle ekranı