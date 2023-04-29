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Haberler Fotohaber SİVASSPOR FENERBAHÇE MAÇI CANLI İZLE EKRANI! İlk 11'ler belli oldu! Süper Lig Sivasspor Fenerbahçe maçı canlı yayın izle Bein Sports 1
Giriş Tarihi: 29.04.2023 18:25 Güncelleme Tarihi: 29.04.2023 18:25

SİVASSPOR FENERBAHÇE MAÇI CANLI İZLE EKRANI! İlk 11'ler belli oldu! Süper Lig Sivasspor Fenerbahçe maçı canlı yayın izle Bein Sports 1

Sivasspor Fenerbahçe maçı canlı izle şifresiz araştırmaları maça az bir süre kala yanıt arıyor. Zorbay Küçük'ün düdük çalacağı, Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak olan mücadele sporseverler tarafından merakla bekleniyor. Sivasspor Fenerbahçe maçı hakemi yanı sıra VAR hakemi de belli oldu. VAR'da Mustafa İlker Coşkun görev alacak. Sivasspor Fenerbahçe maçı canlı yayın bein Sports 1 ekranlarında yer alacak. Emre Mor cezalı olduğu için oynayamayacakken, Szalai, Altay ve Zajc sakatlıkları yüzünden oynayamayacak. İşte Sivasspor Fenerbahçe maçı canlı izle ekranı

SİVASSPOR FENERBAHÇE MAÇI CANLI İZLE EKRANI! İlk 11’ler belli oldu! Süper Lig Sivasspor Fenerbahçe maçı canlı yayın izle Bein Sports 1

Sivasspor Fenerbahçe maçı canlı yayın bilgileri ve 11'ler araştırılıyor. Maçın hakemi Zorbay Küçük olarak belirlenirken; VAR'da Mustafa İlker Coşkun görev alacak. Süper Lig karşılaşması Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak. Sivasspor Fenerbahçe maçı canlı izle şifresiz araştırmasıyla maçı sporseverler canlı takip etmek istiyor.

SİVASSPOR FENERBAHÇE MAÇI CANLI İZLE EKRANI! İlk 11’ler belli oldu! Süper Lig Sivasspor Fenerbahçe maçı canlı yayın izle Bein Sports 1

SİVASSPOR-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇAT?

Sivasspor-Fenerbahçe maçı bugün saat 19:00'da başlayacak.

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SİVASSPOR FENERBAHÇE MAÇI CANLI İZLE EKRANI! İlk 11’ler belli oldu! Süper Lig Sivasspor Fenerbahçe maçı canlı yayın izle Bein Sports 1

SİVASSPOR-FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak olan mücadelede hakem Zorbay Küçük düdük çalacak. Mücadele beIN SPORTS 1 HD ekranından yayımlanacak.

SİVASSPOR FENERBAHÇE MAÇI CANLI İZLE EKRANI! İlk 11’ler belli oldu! Süper Lig Sivasspor Fenerbahçe maçı canlı yayın izle Bein Sports 1

SİVASSPOR-FENERBAHÇE MAÇI 11'LER

Sivasspor:

Ali Şaşal; Murat Paluli, Appindangoye, Goutas, Ziya Erdal; Hakan Arslan, Charisis, Saiz, Erdoğan Yeşilyurt; Max Gradel, Yatabare

SİVASSPOR FENERBAHÇE MAÇI CANLI İZLE EKRANI! İlk 11’ler belli oldu! Süper Lig Sivasspor Fenerbahçe maçı canlı yayın izle Bein Sports 1

Fenerbahçe:

İrfan Can Eğribayat; Osayi, Serdar Aziz, Samet, Luan Peres, Ferdi; Arao, İrfan Can, Arda Güler; Joao Pedro, Valencia.

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