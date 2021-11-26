Son dakika Galatasaray haberleri: Fransızlar Galatasaray'ı konuşuyor! "Paramparça ettiler..."

'HEPİMİZİN MORALİ ÇOK BOZUK'

Matteo Guendouzi: Hepimizin morali çok bozuk. Onlar daha agresifti teknik düzeyde birçok şeyi doğru yapamadık. Onlar oynadı ve bizi mağlup ettiler. Hatalarımız bize tura mal oldu.