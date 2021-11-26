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Haberler FotoHaber Son dakika Galatasaray haberleri: Fransızlar Galatasaray'ı konuşuyor! "Paramparça ettiler..."
Giriş Tarihi: 26.11.2021 12:28 Güncelleme Tarihi: 26.11.2021 12:32

Son dakika Galatasaray haberleri: Fransızlar Galatasaray'ı konuşuyor! "Paramparça ettiler..."

Galatasaray'dan son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Sarı kırmızılılar dün akşam ağırladığı Marsilya'yı 4-2 mağlup ederek UEFA Avrupa Ligi'nde gruptan çıkmayı garantiledi. Marsilya, favorisi olduğu gruptan çıkamayarak büyük hayal kırıklığı yarattı. Fransız basını maç sonunda Fernando Muslera, Kerem Aktürkoğlu ve Feghouli gibi isimleri övgü yağmuruna tuttu. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika Galatasaray haberleri: Fransızlar Galatasaray’ı konuşuyor! Paramparça ettiler...

Son dakika haberleri... UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, dün evinde oynadığı etkili futbolla Marsilya'yı 4-2 mağlup ederek gruptan çıkmayı garantiledi. Galatasaray - Marsilya maçı öncesinde basın toplantısına gelen Fransız gazeteci Romain Canuti, terbiye sınırlarını aşan bir paylaşım yapmıştı. Galatasaray taraftarının tepkisi üzerine Canuti; bu paylaşımı silerek daha sonra sosyal medya hesabından özür mesajı paylaşmıştı. Canuti'nin gazetesi Le Phoceen, dikkat çeken bir başlık kullandı. İşte Fransız basınında yer alan Galatasaray manşetleri...

Son dakika Galatasaray haberleri: Fransızlar Galatasaray’ı konuşuyor! Paramparça ettiler...

SON DAKİKA: FRANSIZ BASINI GALATASARAY'I KONUŞUYOR! 'PARAMPARÇA ETTİLER...'

Galatasaray, Marsilya'yı Cicaldau, Feghouli ve Babel'in golleriyle yıktı. Sarı kırmızılıların galibiyetinden sonra Fransız gazeteleri Marsilya oyuncularını eleştirdi.

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Son dakika Galatasaray haberleri: Fransızlar Galatasaray’ı konuşuyor! Paramparça ettiler...

LEQUİPE: NELSSON VE MARCAO KUSURSUZDU!

Lequipe: 'Evinde Fenerbahçe'ye kaybeden Galatasaray hayal kırıklığının ardından seyircileri önünde bunu telafi etmeye çalıştı.Kerem ve Feghouli parladı. Nelsson ve Marcao da kusursuzdu, Milik için hayatı zorlaştırdılar.'

Son dakika Galatasaray haberleri: Fransızlar Galatasaray’ı konuşuyor! Paramparça ettiler...

CANUTİ'NİN GAZETESİ LE PHOCEEN: OFSAYTTA BİLE MUSLERA'YI GEÇEMEDİLER

Le Phoceen: Dieng ofsaytta bile Muslera'yı geçemedi. Galatasaray, Marsilya'nın Avrupa hayallerini paramparça etti.

Son dakika Galatasaray haberleri: Fransızlar Galatasaray’ı konuşuyor! Paramparça ettiler...

'ÇOK AÇTILAR VE KAZANMAYI HAK ETTİLER'

Marsilya'nın golcüsü Milik: İlk 20 dakika çok zordu. Sanki sahada yok gibiydik. Çok açtılar ve kazanmayı hak ettiler.

Son dakika Galatasaray haberleri: Fransızlar Galatasaray’ı konuşuyor! Paramparça ettiler...

'HEPİMİZİN MORALİ ÇOK BOZUK'

Matteo Guendouzi: Hepimizin morali çok bozuk. Onlar daha agresifti teknik düzeyde birçok şeyi doğru yapamadık. Onlar oynadı ve bizi mağlup ettiler. Hatalarımız bize tura mal oldu.

Son dakika Galatasaray haberleri: Fransızlar Galatasaray’ı konuşuyor! Paramparça ettiler...

OYUNCULAR MAÇTAN SONRA TRİBÜNÜ SELAMLADILAR

Ligdeki derbi mağlubiyetinin ardından yaralarını Avrupa'da saran Galatasaray, dün büyük çoşku yaşadı. Tribünlere koşan sarı kırmızılı oyuncular, galibiyetin ve turun sevincini taraftarıyla paylaştı.

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