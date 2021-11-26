Giriş Tarihi: 26.11.2021 12:28Güncelleme Tarihi: 26.11.2021 12:32
Son dakika Galatasaray haberleri: Fransızlar Galatasaray'ı konuşuyor! "Paramparça ettiler..."
Galatasaray'dan son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Sarı kırmızılılar dün akşam ağırladığı Marsilya'yı 4-2 mağlup ederek UEFA Avrupa Ligi'nde gruptan çıkmayı garantiledi. Marsilya, favorisi olduğu gruptan çıkamayarak büyük hayal kırıklığı yarattı. Fransız basını maç sonunda Fernando Muslera, Kerem Aktürkoğlu ve Feghouli gibi isimleri övgü yağmuruna tuttu. İşte son dakika haberinin detayları...