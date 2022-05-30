Giriş Tarihi: 30.05.2022 18:45 Güncelleme Tarihi: 30.05.2022 18:45

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’da seçim yaklaştı, teknik direktör adayları belli oldu! Dursun Özbek ve Eşref Hamamcıoğlu kararını verdi...

Son dakika Galatasaray haberleri… Spor Toto Süper Lig'de sezonu 13'üncü sırada tamamlayarak tarihinin en kötü sezonlarından birini geride bırakan Galatasaray, yeni sezon için başkanlık seçimini beklemeye başladı. Dursun Özbek ve Eşref Hamamcıoğlu'nun Galatasaray başkanlığı için yarışacağı seçimde, en çok merak edilen konusu takımın yeni teknik direktörünün kim olacağı. 11 Haziran'da yapılacak olan seçim yaklaşırken, adayların teknik direktör tercihleri de belli olmaya başladı. İşte son dakika haberinin detayları…