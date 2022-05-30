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Haberler Fotohaber Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’da seçim yaklaştı, teknik direktör adayları belli oldu! Dursun Özbek ve Eşref Hamamcıoğlu kararını verdi...
Giriş Tarihi: 30.05.2022 18:45 Güncelleme Tarihi: 30.05.2022 18:45

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’da seçim yaklaştı, teknik direktör adayları belli oldu! Dursun Özbek ve Eşref Hamamcıoğlu kararını verdi...

Son dakika Galatasaray haberleri… Spor Toto Süper Lig'de sezonu 13'üncü sırada tamamlayarak tarihinin en kötü sezonlarından birini geride bırakan Galatasaray, yeni sezon için başkanlık seçimini beklemeye başladı. Dursun Özbek ve Eşref Hamamcıoğlu'nun Galatasaray başkanlığı için yarışacağı seçimde, en çok merak edilen konusu takımın yeni teknik direktörünün kim olacağı. 11 Haziran'da yapılacak olan seçim yaklaşırken, adayların teknik direktör tercihleri de belli olmaya başladı. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’da seçim yaklaştı, teknik direktör adayları belli oldu! Dursun Özbek ve Eşref Hamamcıoğlu kararını verdi...

Süper Lig'de 2021-2022 sezonunun en büyük hayal kırıklığı yaratan takımı kuşkusuz Galatasaray oldu.

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’da seçim yaklaştı, teknik direktör adayları belli oldu! Dursun Özbek ve Eşref Hamamcıoğlu kararını verdi...

Ligi 13'üncü sırada bitiren ve Avrupa kupalarından uzak kalmasının yanı sıra tarihinin en kötü sezonlarından birini yaşayan sarı-kırmızılı ekip, birçok maçta da performansı dolayısıyla taraftarlarından ciddi eleştiri aldı.

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Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’da seçim yaklaştı, teknik direktör adayları belli oldu! Dursun Özbek ve Eşref Hamamcıoğlu kararını verdi...

Sezona Fatih Terim ile başlayan ancak tecrübeli teknik adamla yolların ayrılmasının ardından Domenec Torrent ile sezonu kapatan Galatasaray'ın sezon sonunda ortaya çıkan istatistikleri de geçirdiği kötü sezonu kanıtlar nitelikte.

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’da seçim yaklaştı, teknik direktör adayları belli oldu! Dursun Özbek ve Eşref Hamamcıoğlu kararını verdi...

Burak Elmas yönetiminin aldığı seçim kararının ardından Galatasaray'da iki başkan adayı ortaya çıktı.

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’da seçim yaklaştı, teknik direktör adayları belli oldu! Dursun Özbek ve Eşref Hamamcıoğlu kararını verdi...

Dursun Özbek ve Eşref Hamamcıoğlu, listelerini teslim ederken, başkanlık vaatlerini de açıkladı.

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