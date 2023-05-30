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Haberler Fotohaber Süper Lig genel averaj mı ikili averaj mı 2023? Süper Lig ikili averaj var mı kalktı mı?
Giriş Tarihi: 30.05.2023 14:47 Güncelleme Tarihi: 30.05.2023 14:47

Süper Lig genel averaj mı ikili averaj mı 2023? Süper Lig ikili averaj var mı kalktı mı?

Süper Lig şampiyonluk mücadelesi son iki haftaya kalmış durumda. Galatasaray Fenerbahçe'nin 5 puan önünde birinci sıradayken, saat 20.00'daki maçların durumuna bağlı olarak Süper Lig'de genel averaja mı bakılıyor, Süper Lig ikili averaj var mı yok mu, kalktı mı soruları yanıt aranacak. Galatasaray deplasmanda Fenerbahçe'yi 3 – 0 yenerken, Galatasaray'ın Ankaragücü deplasmanında puan kaybetmesi birçok hesabın tekrardan yapılmasına sebep olacak. Peki, Süper Lig genel averaj mı ikili averaja mı 2023? İşte detaylar

Süper Lig genel averaj mı ikili averaj mı 2023? Süper Lig ikili averaj var mı kalktı mı?

Süper Lig'de hangi averaj geçerli, genel mi ikili mi sorusu sporseverler tarafından araştırılıyor. TFF yayımladığı kullara göre bu yıl Fenerbahçe ile Galatasaray aynı puanda kalırsa kimin şampiyon olacağını açıkladı. Peki, Süper Lig ikili averaj var mı? İşte konu hakkında detaylar

Süper Lig genel averaj mı ikili averaj mı 2023? Süper Lig ikili averaj var mı kalktı mı?

SÜPER LİG GENEL AVERAJ MI İKİLİ AVERAJ MI 2023?

TFF yer alan futbol müsabakası talimatına göre Süper Lig'de eşit puana sahip 2 takım arasında ilk önce ikili averaja bakılır. Eğer iki takımın birbirlerine attığı gol sayıları eşitse o zaman genel averaja bakılır. Yani deplasman golünün bir önemi yoktur. Şampiyonlar Ligi'ndeki gibi bir sistem yoktur diyebiliriz.

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Süper Lig genel averaj mı ikili averaj mı 2023? Süper Lig ikili averaj var mı kalktı mı?

I. Önce bu iki takımın kendi aralarında oynadıkları müsabakalardaki puan üstünlüğüne bakılır,

II. Kendi aralarındaki müsabakalarda puan eşitliği varsa bu müsabakalardaki gol averajına bakılır. (Bu müsabakalarda atılan gollerde eşitlik varsa, deplasmanda fazla gol atan takım üstün sayılmaz.)

III. Kendi aralarındaki müsabakalarda puan ve gol eşitliği devam ediyorsa, genel puantajdaki gol averajına bakılır.

Süper Lig genel averaj mı ikili averaj mı 2023? Süper Lig ikili averaj var mı kalktı mı?

IV. Takımların gol averajları da eşit ise daha fazla gol atmış olan takım üstün sayılır.

V. Yukarıdaki bu şartlara rağmen eşitlik devam ediyorsa hükmen yenilgisi olmayan takım üstün sayılır.

VI. Bütün bu şartlara rağmen eşitliğin devam etmesi halinde belirtilen esaslara göre ilgili takımlar arasında yapılacak tek maçlı eleme usulü uygulanacak bir müsabaka neticesinde kazanan takım üstün sayılarak nihai sonuç alınır.

Süper Lig genel averaj mı ikili averaj mı 2023? Süper Lig ikili averaj var mı kalktı mı?

GALATASARAY ANKARAGÜCÜ'NÜ YENERSE ŞAMPİYON MU OLACAK?

Sarı kırmızılı ekip Ankaragücü deplasmanında galip geldiği takdirde şampiyonluğu garantileyecek ve Fenerbahçe derbisine şampiyon çıkmış olacak.

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