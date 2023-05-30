Süper Lig genel averaj mı ikili averaj mı 2023? Süper Lig ikili averaj var mı kalktı mı?

Süper Lig şampiyonluk mücadelesi son iki haftaya kalmış durumda. Galatasaray Fenerbahçe'nin 5 puan önünde birinci sıradayken, saat 20.00'daki maçların durumuna bağlı olarak Süper Lig'de genel averaja mı bakılıyor, Süper Lig ikili averaj var mı yok mu, kalktı mı soruları yanıt aranacak. Galatasaray deplasmanda Fenerbahçe'yi 3 – 0 yenerken, Galatasaray'ın Ankaragücü deplasmanında puan kaybetmesi birçok hesabın tekrardan yapılmasına sebep olacak. Peki, Süper Lig genel averaj mı ikili averaja mı 2023? İşte detaylar