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Haberler Fotohaber Süper Lig puan durumu 2023: Şampiyonluk yarışında Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki puan farkı azalıyor mu? İşte Süper Lig puan durumu sıralaması
Giriş Tarihi: 20.05.2023 18:02 Güncelleme Tarihi: 20.05.2023 18:02

Süper Lig puan durumu 2023: Şampiyonluk yarışında Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki puan farkı azalıyor mu? İşte Süper Lig puan durumu sıralaması

Süper Lig 34. Hafta maçlarının ardından gözler yeni hafta maçlarına ve puan durumuna çevrildi. Şampiyonluk yarışında heyecan sürüyor. Bu kapsamda futbolseverler takımlar arasındaki puan farkını yakından takip ediyor. Hal böyleyken ise "Süper Lig puan durumu sıralaması nasıl?" sorusuna yanıt arıyor. Lider Galatasaray, deplasmanda İstanbulspor'a 2-0 üstünlük kurarak puanını 76 yaptı. Sarı-kırmızılı takım, bitime 4 hafta kala en yakın rakipleri Fenerbahçe ve Beşiktaş ile arasındaki 5 puanlık farkı korumayı başardı. İşte Süper Lig puan durumu ve gelişmeler…

Süper Lig puan durumu 2023: Şampiyonluk yarışında Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki puan farkı azalıyor mu? İşte Süper Lig puan durumu sıralaması

Süper Lig puan durumu sıralaması yakından takip edilmeye devam ediyor. 34. Haftanın kapanış müsabakasında Fenerbahçe, sahasında Trabzonspor'u 3-1 mağlup etti. Sarı-lacivertli ekip, puanını 71'e çıkardı ve averajla ikinci sıradaki yerini korudu. Peki, Süper Lig puan durumu nasıl? İşte Süper Lig puan durumu sıralaması son durum ve detaylar.

Süper Lig puan durumu 2023: Şampiyonluk yarışında Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki puan farkı azalıyor mu? İşte Süper Lig puan durumu sıralaması

SÜPER LİG PUAN DURUMU

34. Haftada Fenerbahçe, sahasında Trabzonspor'u 3-1 mağlup etti. Sarı-lacivertli ekip, puanını 71'e çıkardı ve averajla ikinci sıradaki yerini korudu.

Lider Galatasaray, deplasmanda İstanbulspor'a 2-0 üstünlük kurarak puanını 76 yaptı. Sarı-kırmızılı takım, bitime 4 hafta kala en yakın rakipleri Fenerbahçe ve Beşiktaş ile arasındaki 5 puanlık farkı korumayı başardı.

Galatasaray'ın şampiyonluk yarışındaki diğer rakibi Beşiktaş ise Gaziantep FK'nin ligden çekilmesi nedeniyle bu hafta hükmen galip ilan edildi. Siyah-beyazlılar, 71 puan ve averajla 3. sırada yer aldı...

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Süper Lig puan durumu 2023: Şampiyonluk yarışında Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki puan farkı azalıyor mu? İşte Süper Lig puan durumu sıralaması
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Süper Lig puan durumu 2023: Şampiyonluk yarışında Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki puan farkı azalıyor mu? İşte Süper Lig puan durumu sıralaması
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