Giriş Tarihi: 20.05.2023 18:02 Güncelleme Tarihi: 20.05.2023 18:02

Süper Lig puan durumu 2023: Şampiyonluk yarışında Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki puan farkı azalıyor mu? İşte Süper Lig puan durumu sıralaması

Süper Lig 34. Hafta maçlarının ardından gözler yeni hafta maçlarına ve puan durumuna çevrildi. Şampiyonluk yarışında heyecan sürüyor. Bu kapsamda futbolseverler takımlar arasındaki puan farkını yakından takip ediyor. Hal böyleyken ise "Süper Lig puan durumu sıralaması nasıl?" sorusuna yanıt arıyor. Lider Galatasaray, deplasmanda İstanbulspor'a 2-0 üstünlük kurarak puanını 76 yaptı. Sarı-kırmızılı takım, bitime 4 hafta kala en yakın rakipleri Fenerbahçe ve Beşiktaş ile arasındaki 5 puanlık farkı korumayı başardı. İşte Süper Lig puan durumu ve gelişmeler…