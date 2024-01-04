THY EuroLeague Fenerbahçe Beko- Maccabi Tel Aviv maçı canlı izle! Fenerbahçe Maccabi Tel Aviv maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Giriş Tarihi: 04.01.2024 15:40
Güncelleme Tarihi: 04.01.2024
16:32
Fenerbahçe Beko Maccabi Tel Aviv maçı canlı yayın kanalı, tarihi, saati taraftarlar tarafından yakından takip ediliyor. THY EuroLeague 19. Hafta karşılaşmasında nefesler tutuldu. Bu sezon çıkış yakalayan Maccabi Tel Aviv ve birçok galibiyete imza atıp bizi Avrupa temsil eden takımlarımızdan bir tanesi olan Fenerbahçe Beko karşılaşacak. Fenerbahçe Beko maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak belli oldu. Kadrodaki isimler merak ediliyor. Peki, Fenerbahçe Maccabi Tel Aviv maçı ne zaman? Detaylarda