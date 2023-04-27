Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber Tottenham Manchester United maçı canlı izle! Tottenham Manchester United maçı hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta?
Giriş Tarihi: 27.04.2023 20:04 Güncelleme Tarihi: 27.04.2023 20:05

Tottenham Manchester United maçı canlı izle! Tottenham Manchester United maçı hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta?

Tottenham Manchester United maçı canlı yayın bilgileri araştırılıyor. Tottenham bu sezon 3. teknik direktörünü değiştirirken, Manchester United FA Cup'ta City ile oynayacağı final maçına hazırlanıyor. Maçı canlı takip etmek isteyenler, Tottenham Manchester United maçı hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta? sorusunu yöneltiyor. İngiltere Premier Lig Şampiyonlar Ligi yarışını yakından ilgilendiren mücadele bugün en çok izlenecek maçlar arasında yer alacak. İşte Tottenham Manchester United maçı canlı izle ekranı

Tottenham Manchester United maçı canlı izle! Tottenham Manchester United maçı hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta?

Tottenham Manchester United maçı canlı yayın hangi kanalda soruları yanıt aramakta. Şampiyonlar Ligi'ne gitmek isteyen iki takımın mücadelesi ligin zirvesini derinden etkileyecek. Bu noktada, "Tottenham Manchester United maçı hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta?" soruları yanıt aramakta. İşte konu hakkında detaylar

Tottenham Manchester United maçı canlı izle! Tottenham Manchester United maçı hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta?

TOTTENHAM MANCHESTER UNITED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Tottenham Hotspur ile Manchester United arasında oynanacak maç saat 22:15'de başlayacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Tottenham Manchester United maçı canlı izle! Tottenham Manchester United maçı hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta?

TOTTENHAM MANCHESTER UNITED MAÇI HANGİ KANALDAN YAYINLANACAK?

Tottenham Hotspur ile Manchester United arasında oynanacak maç beIN Sports 4 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Tottenham Manchester United maçı canlı izle! Tottenham Manchester United maçı hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta?

TOTTENHAM MANCHESTER UNITED MUHTEMEL 11'LER:

Tottenham Hotspur:

Forster; Romero, Dier, Davies; Porro, Hojbjerg, Skipp, Perisic; Kulusevski, Kane, Son

Tottenham Manchester United maçı canlı izle! Tottenham Manchester United maçı hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta?

Manchester United:

De Gea; Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire, Shaw; Eriksen, Casemiro, Sabitzer; Antony, Martial, Rashford

SON DAKİKA