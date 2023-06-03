Trabzonspor Alanyaspor maçı canlı izle | beIN SPORTS 2 canlı izle ekranı ile Spor Toto Süper Lig Trabzonspor Alanyaspor maçı canlı yayın izle

TRABZONSPOR ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanacak olan Trabzonspor Alanyaspor maçı, 3 Haziran 2023 Cumartesi günü yani bu akşam saat 19.00'da başlayacak.