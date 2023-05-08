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Haberler Fotohaber Trabzonspor Ankaragücü maçı hangi kanalda? Süper Lig Trabzonspor Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta?
Giriş Tarihi: 08.05.2023 13:43 Güncelleme Tarihi: 08.05.2023 13:43

Trabzonspor Ankaragücü maçı hangi kanalda? Süper Lig Trabzonspor Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta?

Trabzonspor Ankaragücü maçı canlı izle kanalı araştırmaları başladı. Spor Toto Süper Lig'in 33. Haftasında Trabzonspor ile MKE Ankaragücü karşı karşıya gelecek. Nenad Bjelica yönetimindeki ilk galibiyetini almak isteyen Bordo Mavili takıımda 4 futbolcu maçta süre alamayacak. Futbolseverler ise ''Trabzonspor Ankaragücü maçı hangi kanalda?'' sorusu ile karşılaşmanın tarihi, saati, canlı izle kanalı ve muhtemel 11 bilgisine ulaşmaya çalışıyor. Peki, Trabzonspor Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte, Spor Toto Süper Lig Trabzonspor Ankaragücü maçı canlı izle ekranı ve karşılaşmaya dair tüm detaylar…

Trabzonspor Ankaragücü maçı hangi kanalda? Süper Lig Trabzonspor Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta?

Trabzonspor Ankaragücü maçı hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta şeklindeki sorular yanıt aramaya başladı. Spor Toto Süper Lig'de heyecan 33. Hafta maçlarıyla devam ediyor. 45 puanla 8. sırada yer alan Trabzonspor, 35 puanla 13. Sırada bulunan MKE Ankaragücü'nün sahasında ağırlayacak. Trabzonspor Ankaragücü maçı canlı izle kanalı futbolseverler tarafından araştırılmaya başladı. Fırtına'da Dorukhan Toköz, Naci Ünüvar, Stefano Denswil ve Anastasios Bakasetas karşılaşmada forma giyemeyecek. Peki, Trabzonspor Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, muhtemel 11'ler ve mücadelenin tüm ayrıntıları…

Trabzonspor Ankaragücü maçı hangi kanalda? Süper Lig Trabzonspor Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta?

TRABZONSPOR ANKARAGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Trabzonspor ile Ankaragücü kozlarını paylaşacak.

Futbolseverlerin merakla beklediği Trabzonspor Ankaragücü maçı canlı izle kanalı, tarihi, saati ve muhtemel 11'leri hakkında tüm detaylar şöyle;

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Trabzonspor Ankaragücü maçı hangi kanalda? Süper Lig Trabzonspor Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta?

TRABZONSPOR ANKARAGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanacak olan Trabzonspor Ankaragücü maçı, 8 Mayıs 2023 Pazartesi yani bu akşam saat 20.00'de başlayacak.

Trabzonspor Ankaragücü maçı hangi kanalda? Süper Lig Trabzonspor Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta?

TRABZONSPOR ANKARAGÜCÜ MAÇI HANGİ KANALDA?

Hakem Erkan Özdamar'ın yöneteceği mücadele, beIN Sports 2'den naklen yayınlanacak.

Trabzonspor Ankaragücü maçı hangi kanalda? Süper Lig Trabzonspor Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta?

TRABZONSPOR ANKARAGÜCÜ MUHTEMEL 11'LER

TRABZONSPOR: Uğurcan, Larsen, Hüseyin, Bartra, Eren, Doğucan, Hamsik, Abdülkadir, Visca, Markovic, Gomez.

ANKARAGÜCÜ: Gökhan, Kitsiou, Mujakic, Fıratcan, Atakan, Hanousek, Diack, Zahid, Taylan, Anastasios, Ali Sowe

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