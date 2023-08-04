UEFA TÜRKİYE PUAN DURUMU | UEFA Türkiye puan durumu nasıl, kaçıncı sırada?

UEFA Türkiye puan durumu sıralaması merak konusu olarak UEFA Türkiye puan durumu nasıl, kaçıncı sırada? şeklindeki sorular üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. UEFA TÜRKİYE PUAN DURUMU Güncel UEFA Türkiye puan durumu sıralaması tablosu ve tüm detaylar şöyle; UEFA resmi sitesinde yer alan güncel verilere göre sıralama şu şekilde; 1-İNGİLTERE – 86.928 2-İSPANYA – 73.427 3-İTALYA – 69.284 4-ALMANYA – 67.267 5-HOLLANDA – 51.600 6-FRANSA – 50.581 7-PORTEKİZ – 45.482 8-BELÇİKA – 35.200 9-İSKOÇYA – 29.850 10-İSVİÇRE – 28.475 11-TÜRKİYE – 28.350 12-AVUSTURYA – 28.200