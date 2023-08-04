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Giriş Tarihi: 04.08.2023 22:44 Güncelleme Tarihi: 04.08.2023 22:44

UEFA TÜRKİYE PUAN DURUMU | UEFA Türkiye puan durumu nasıl, kaçıncı sırada?

UEFA Türkiye puan durumu futbolseverler tarafından merak edilerek UEFA Türkiye puan durumu nasıl, kaçıncı sırada? şeklindeki sorular üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Merak konusu olan UEFA Türkiye puan durumu sıralaması ve tüm detaylar.

UEFA TÜRKİYE PUAN DURUMU | UEFA Türkiye puan durumu nasıl, kaçıncı sırada?

UEFA Türkiye puan durumu sıralaması merak konusu olarak UEFA Türkiye puan durumu nasıl, kaçıncı sırada? şeklindeki sorular üzerinden araştırılmaya devam ediliyor.

UEFA TÜRKİYE PUAN DURUMU

Güncel UEFA Türkiye puan durumu sıralaması tablosu ve tüm detaylar şöyle;

UEFA TÜRKİYE PUAN DURUMU | UEFA Türkiye puan durumu nasıl, kaçıncı sırada?

UEFA resmi sitesinde yer alan güncel verilere göre sıralama şu şekilde;

1-İNGİLTERE – 86.928

2-İSPANYA – 73.427

3-İTALYA – 69.284

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UEFA TÜRKİYE PUAN DURUMU | UEFA Türkiye puan durumu nasıl, kaçıncı sırada?

4-ALMANYA – 67.267

5-HOLLANDA – 51.600

6-FRANSA – 50.581

UEFA TÜRKİYE PUAN DURUMU | UEFA Türkiye puan durumu nasıl, kaçıncı sırada?

7-PORTEKİZ – 45.482

8-BELÇİKA – 35.200

9-İSKOÇYA – 29.850

UEFA TÜRKİYE PUAN DURUMU | UEFA Türkiye puan durumu nasıl, kaçıncı sırada?

10-İSVİÇRE – 28.475

11-TÜRKİYE – 28.350

12-AVUSTURYA – 28.200

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