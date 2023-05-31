Giriş Tarihi: 31.05.2023 11:40
Güncelleme Tarihi: 31.05.2023
11:48
%0 FAİZLİ EVLİLİK KREDİSİ SON DURUM||150 bin TL, 48 ay vadeli evlilik kredisi için başvuru şartları neler, hangi bankalara başvuru yapılır?
Düğün hazırlığı yapan yeni evlenecek kişiler Başkan Erdoğan tarafından duyurulan %0 faizli evlilik kredisi başvuruları hakkındaki yeni detayları bekliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim beynannesmesinde yer alan faizsiz evlilik kredisi ile yeni evlilikleri teşvik etmek ve bu süreçte devlet desteğinde bulunmak için kolları sıvamıştı. Yazın gelmesiyle birlikte düğün, nikah işlemlerinin sayısı artarken bu süreçte faizsiz evlilik kredisinden yararlanmak isteyen gelin ve damat adayları "Evlilik kredisi başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak, yaş sınırı var mı?" sorularına yanıt arıyorlar. Ödemlerin Aile ve Gençlik Bankası adı altında yapılacağı açıklanırken evlilik kredisi son durum araştırılıyor. İşte, faizsiz evlilik veren banklar ve şartları...