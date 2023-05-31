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Haberler Fotohaber %0 FAİZLİ EVLİLİK KREDİSİ SON DURUM||150 bin TL, 48 ay vadeli evlilik kredisi için başvuru şartları neler, hangi bankalara başvuru yapılır?
Giriş Tarihi: 31.05.2023 11:40 Güncelleme Tarihi: 31.05.2023 11:48

%0 FAİZLİ EVLİLİK KREDİSİ SON DURUM||150 bin TL, 48 ay vadeli evlilik kredisi için başvuru şartları neler, hangi bankalara başvuru yapılır?

Düğün hazırlığı yapan yeni evlenecek kişiler Başkan Erdoğan tarafından duyurulan %0 faizli evlilik kredisi başvuruları hakkındaki yeni detayları bekliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim beynannesmesinde yer alan faizsiz evlilik kredisi ile yeni evlilikleri teşvik etmek ve bu süreçte devlet desteğinde bulunmak için kolları sıvamıştı. Yazın gelmesiyle birlikte düğün, nikah işlemlerinin sayısı artarken bu süreçte faizsiz evlilik kredisinden yararlanmak isteyen gelin ve damat adayları "Evlilik kredisi başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak, yaş sınırı var mı?" sorularına yanıt arıyorlar. Ödemlerin Aile ve Gençlik Bankası adı altında yapılacağı açıklanırken evlilik kredisi son durum araştırılıyor. İşte, faizsiz evlilik veren banklar ve şartları...

%0 FAİZLİ EVLİLİK KREDİSİ SON DURUM||150 bin TL, 48 ay vadeli evlilik kredisi için başvuru şartları neler, hangi bankalara başvuru yapılır?

Haziran ayının gelmesiyle birlikte düğün, nikah işlemleri artmaya başladı. Düğün hazırlığı yapan binlerce vatandaş evlilik kredisinden faydalanmak istiyor. Başkan Erdoğan'ın seçim beyannamesinde yer alan %0 faizli yani faizsiz evlilik kredisi haberi bu süreçteki gelin ve damat adaylarını sevindirmişti. "150 bin TL evlilik kredisi başvuruları ne zaman başlayacak, yaş sınırı var mı, başvuru şartları neler?" bu bağlamda en çok merak edilen soruların başında geliyor. İşte, 48 ay vadeli evlilik kredisi şartları ve başvuruların başlayacağı o tarih…

%0 FAİZLİ EVLİLİK KREDİSİ SON DURUM||150 bin TL, 48 ay vadeli evlilik kredisi için başvuru şartları neler, hangi bankalara başvuru yapılır?

FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ NE KADAR, KAÇ TL?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, konu ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Yeni evlilikleri teşvik etmek üzere, Aile ve Gençlik Bankası üzerinden yeni evlenen çiftlere iki yılı geri ödemesiz 48 ay vadeli 150 bin lira faizsiz evlilik kredisi vereceğiz.

Ayrıca, Aile ve Gençlik Bankasının faaliyetleri arasında, çocukların eğitimi başta olmak üzere aile kurumunu koruyan ve güçlendiren çeşitli hizmetler de desteklenebilecektir."

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%0 FAİZLİ EVLİLİK KREDİSİ SON DURUM||150 bin TL, 48 ay vadeli evlilik kredisi için başvuru şartları neler, hangi bankalara başvuru yapılır?

Buna göre, yeni evlenen çiftlere faizsiz, 24 ay geri ödemesiz ve 48 ay (4 yıl) vadeli 150 bin TL devlet destekli evlilik kredisi sağlanacak.

Aile Koruma Kalkanı Programı olarak açıklanan projenin finansmanı, uluslararası standartlarda dijital Aile ve Gençlik Bankası kanalıyla sağlanacak.

Bu sosyal amaçlı bankanın ana gelir kaynaklarından birisinin de Karadeniz'de keşfedilen doğalgaz gelirlerinin belirli bir yüzdesi olacağı belirtildi.

%0 FAİZLİ EVLİLİK KREDİSİ SON DURUM||150 bin TL, 48 ay vadeli evlilik kredisi için başvuru şartları neler, hangi bankalara başvuru yapılır?

YENİ EVLENECEKLERE MÜJDE! BAŞKAN ERDOĞAN DUYURDU: 150 BİN TL EVLİLİK KREDİSİ VERİLECEK

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz gün AK Parti Seçim Beyannamesi ve Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu.

14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak Türkiye Genel Seçimleri için vaatlerini açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni evlenecek gençlere faizsiz kredi verileceğini duyurdu.

%0 FAİZLİ EVLİLİK KREDİSİ SON DURUM||150 bin TL, 48 ay vadeli evlilik kredisi için başvuru şartları neler, hangi bankalara başvuru yapılır?

AİLE VE GENÇLİK BANKASI KURULUYOR!
Evlilik kredisinin kaynağı yeni kurulması beklenen Aile Ve Gençlik Bankası tarafından sağlanacak. Sosyal amaca hizmet edecek dijital banka uluslararası standartlara sahip olacak.

Karadeniz gazı gibi enerjiden aldığı parayı kaynak olarak kullanacak banka evlilik kredisi gibi sosyal projeleri fonlayacak.

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