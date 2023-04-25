1 Mayıs resmi tatil mi sayılıyor, hangi güne denk geliyor? 2023 Emek ve Dayanışma günü 1 Mayıs’ ta okullar ve kamu kurumları resmi tatil mi?

1 Mayıs 2023 Emek ve Dayanışma Günü'ne sayılı günler kaldı. Söz konusu bayram öncesi özellikle çalışan vatandaşlar ve öğrenciler 1 Mayıs'ın hangi güne denk geldiğini ve resmi tatil olup olmadığı sorularının yanıtlarını merak ediyor. Türkiye' de ilk kez 1923' te resmi olarak kutlanan 1 Mayıs tatil mi, okullar resmi tatil mi soruları araştırılıyor. Emek ve Dayanışma Günü bu sene pazartesi gününe denk geliyor. Peki, 1 Mayıs tatil mi, 2023 okullar ve kamu kurumları resmi tatil mi? İşte merak edilen bütün detaylar…