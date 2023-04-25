1 Mayıs resmi tatil mi sayılıyor, hangi güne denk geliyor? 2023 Emek ve Dayanışma günü 1 Mayıs’ ta okullar ve kamu kurumları resmi tatil mi?

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü olarak da bilinen işçi bayramı bu yıl pazartesi gününe denk geliyor. Ülkemizde ve dünya çapında işçi ve emekçiler tarafından kutlanan bu bayram öncesinde "1 Mayıs resmi tatil mi, okullar ve kamu kurumları tatile girecek mi, hangi güne denk geliyor?" soruları merak ediliyor. TBMM'de kabul edilen 5892 sayılı yasanın, Resmi Gazete' de yayınlanarak yürürlüğe girmesi ile 1 Mayıs ülkemizde kutlanmaya başladı. Peki, 1 Mayıs tatil mi, okullar ve kamu kurumları resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor? İşte detaylar…