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Haberler Fotohaber 1 Mayıs resmi tatil mi sayılıyor, hangi güne denk geliyor? 2023 Emek ve Dayanışma günü 1 Mayıs’ ta okullar ve kamu kurumları resmi tatil mi?
Giriş Tarihi: 25.04.2023 11:51 Güncelleme Tarihi: 25.04.2023 11:52

1 Mayıs resmi tatil mi sayılıyor, hangi güne denk geliyor? 2023 Emek ve Dayanışma günü 1 Mayıs’ ta okullar ve kamu kurumları resmi tatil mi?

1 Mayıs 2023 Emek ve Dayanışma Günü'ne sayılı günler kaldı. Söz konusu bayram öncesi özellikle çalışan vatandaşlar ve öğrenciler 1 Mayıs'ın hangi güne denk geldiğini ve resmi tatil olup olmadığı sorularının yanıtlarını merak ediyor. Türkiye' de ilk kez 1923' te resmi olarak kutlanan 1 Mayıs tatil mi, okullar resmi tatil mi soruları araştırılıyor. Emek ve Dayanışma Günü bu sene pazartesi gününe denk geliyor. Peki, 1 Mayıs tatil mi, 2023 okullar ve kamu kurumları resmi tatil mi? İşte merak edilen bütün detaylar…

1 Mayıs resmi tatil mi sayılıyor, hangi güne denk geliyor? 2023 Emek ve Dayanışma günü 1 Mayıs’ ta okullar ve kamu kurumları resmi tatil mi?

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü olarak da bilinen işçi bayramı bu yıl pazartesi gününe denk geliyor. Ülkemizde ve dünya çapında işçi ve emekçiler tarafından kutlanan bu bayram öncesinde "1 Mayıs resmi tatil mi, okullar ve kamu kurumları tatile girecek mi, hangi güne denk geliyor?" soruları merak ediliyor. TBMM'de kabul edilen 5892 sayılı yasanın, Resmi Gazete' de yayınlanarak yürürlüğe girmesi ile 1 Mayıs ülkemizde kutlanmaya başladı. Peki, 1 Mayıs tatil mi, okullar ve kamu kurumları resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor? İşte detaylar…

1 Mayıs resmi tatil mi sayılıyor, hangi güne denk geliyor? 2023 Emek ve Dayanışma günü 1 Mayıs’ ta okullar ve kamu kurumları resmi tatil mi?

1 MAYIS RESMİ TATİL Mİ?

2008 Nisan'ında, "Emek ve Dayanışma Günü" olarak kutlanması kabul edilmiştir. 22 Nisan 2009 tarihinde TBMM'de kabul edilen 5892 sayılı yasanın, 27 Nisan 2009'da Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesi ile, 1 Mayıs resmi tatil ilan edilmiştir.

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1 Mayıs resmi tatil mi sayılıyor, hangi güne denk geliyor? 2023 Emek ve Dayanışma günü 1 Mayıs’ ta okullar ve kamu kurumları resmi tatil mi?

1 MAYIS OKULLAR TATİL Mİ?

1 Mayıs 2023 İşçi Bayramı resmi tatil kabul edildiğinde okullar da tatil oluyor.

Buna göre 29-30 Nisan ve 1 Mayıs ile birlikte cumartesi, pazar ve pazartesi günü 3 günlük tatil birleşmiş olacak.

1 Mayıs resmi tatil mi sayılıyor, hangi güne denk geliyor? 2023 Emek ve Dayanışma günü 1 Mayıs’ ta okullar ve kamu kurumları resmi tatil mi?

1 MAYIS NASIL ORTAYA ÇIKTI?

ABD'nin Chicago kentinde işçilerin 1 Mayıs 1886'dan itibaren iş gününün 8 saat olması için başlattığı mücadele 1889'da Milletlerarası İşçi Kardeşliği Teşkilatı'nın Paris Kongresi'nde "işçilerin ortak bayramı" olarak kabul edildi.

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