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Haberler Fotohaber 1 Mayıs Çarşamba noterler açık mı kapalı mı? 2024 İşçi Bayramı 1 Mayıs noterler çalışıyor mu, resmi tatil mi, nöbetçi var mı?
Giriş Tarihi: 30.04.2024 11:34 Güncelleme Tarihi: 30.04.2024 11:34

1 Mayıs Çarşamba noterler açık mı kapalı mı? 2024 İşçi Bayramı 1 Mayıs noterler çalışıyor mu, resmi tatil mi, nöbetçi var mı?

Emeğin, emektarın, alın terinin, dayanışma ve yardımlaşmanın günü 1 Mayıs bu yıl çarşamba gününe denk geliyor. Yarın noterler açık mı kapalı mı sorusu gündemdeki yerini aldı. İşçi Bayramı sebebiyle yarın birçok kamu kurum ve kuruluş çalışmalarına ara verecek. İş yeri, araba, konut alım satım işlemleri, resmi belgelerin onaylanması, imza tasdiki, vekaletname gibi çeşitli sebeplerle notere gidecek vatandaşlar 1 Mayıs noter çalışma saatleri 2024 araştırıyor. Peki, 1 Mayıs noterler açık mı kapalı mı, tatil mi, çalışıyor mu? İşte yanıtı.

1 Mayıs Çarşamba noterler açık mı kapalı mı? 2024 İşçi Bayramı 1 Mayıs noterler çalışıyor mu, resmi tatil mi, nöbetçi var mı?

1 Mayıs İşçi Bayramı bu yıl çarşamba gününe denk geliyor. Dünya çapında ve ülkemizde işçi ve emekçiler tarafından kutlanan bu bayramda birçok kamu kurum ve kuruluş kapalı olacak. Durum böyle olunca 1 Mayıs'a noterlerin çalışıp çalışmadığı vatandaşların gündemindeki yerini aldı. Noterde işi olanlar "yarın noterler açık mı kapalı mı, 1 Mayıs Çarşamba noterler çalışıyor mu?" soruları için arama motorlarına yöneldi. Peki, 1 Mayıs noterler tatil mi, nöbetçi noter var mı? İşte detaylar…

1 Mayıs Çarşamba noterler açık mı kapalı mı? 2024 İşçi Bayramı 1 Mayıs noterler çalışıyor mu, resmi tatil mi, nöbetçi var mı?

1 MAYIS RESMİ TATİL Mİ?

2008 Nisan'ında, "Emek ve Dayanışma Günü" olarak kutlanması kabul edilmiştir. 22 Nisan 2009 tarihinde TBMM'de kabul edilen 5892 sayılı yasanın, 27 Nisan 2009'da Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesi ile, 1 Mayıs resmi tatil ilan edilmiştir.

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1 Mayıs Çarşamba noterler açık mı kapalı mı? 2024 İşçi Bayramı 1 Mayıs noterler çalışıyor mu, resmi tatil mi, nöbetçi var mı?

1 MAYIS NOTERLER AÇIK MI?

Noterler de diğer birçok kamu kurumu gibi resmi tatillerde kapalı konumda oluyorlar. Bu nedenle 1 Mayıs 2024 Çarşamba günü noterler kapalı olacak.

Noter işlemi yapacak olan kişiler ya 30 Nisan 2024 Salı günü mesai bitimine kadar işlemini tamamlayacak ya da 2 Mayıs 2024 Perşembe günü mesai başlangıcını beklemek zorunda kalacaklar.

Resmi tatil olduğu için nöbetçi noterler açık olmayacak.

1 Mayıs Çarşamba noterler açık mı kapalı mı? 2024 İşçi Bayramı 1 Mayıs noterler çalışıyor mu, resmi tatil mi, nöbetçi var mı?

2024 RESMİ TATİL GÜNLERİ BİLGİSİ

Yılbaşı: 1 Ocak 2024 Pazartesi

Ramazan Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 9 Nisan 2024 Salı

Ramazan Bayramı 1. Gün: 10 Nisan 2024 Çarşamba

Ramazan Bayramı 2. Gün: 11 Nisan 2024 Perşembe

Ramazan Bayramı 3. Gün: 12 Nisan 2024 Cuma

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Salı

Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Çarşamba

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Pazar

Kurban Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 15 Haziran 2024 Cumartesi

Kurban Bayramı 1. Gün: 16 Haziran 2024 Pazar

Kurban Bayramı 2. Gün: 17 Haziran 2024 Pazartesi

Kurban Bayramı 3. Gün: 18 Haziran 2024 Salı

Kurban Bayramı 4. Gün: 19 Haziran 2024 Çarşamba

Demokrasi ve Milli Birlik Günü: 15 Temmuz 2024 Pazartesi

Zafer Bayramı: 30 Ağustos 2024 Cuma

Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim 2024 Salı

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