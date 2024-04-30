1 Mayıs Çarşamba noterler açık mı kapalı mı? 2024 İşçi Bayramı 1 Mayıs noterler çalışıyor mu, resmi tatil mi, nöbetçi var mı?

1 MAYIS NOTERLER AÇIK MI?

Noterler de diğer birçok kamu kurumu gibi resmi tatillerde kapalı konumda oluyorlar. Bu nedenle 1 Mayıs 2024 Çarşamba günü noterler kapalı olacak.

Noter işlemi yapacak olan kişiler ya 30 Nisan 2024 Salı günü mesai bitimine kadar işlemini tamamlayacak ya da 2 Mayıs 2024 Perşembe günü mesai başlangıcını beklemek zorunda kalacaklar.

Resmi tatil olduğu için nöbetçi noterler açık olmayacak.