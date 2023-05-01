Bugün eczaneler açık mı kapalı mı? 2023 İşçi Bayramı 1 Mayıs’ta eczaneler çalışıyor mu, saat kaça kadar açık, resmi tatil mi?

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü için dünya genelinde kutlamalar başladı. Resmi tatil takvimi içerisinde yer alan İşçi Bayramı'nda eczanelerin çalışma saatleri gündemdeki yerini aldı. İlaç ve medikal ürün ihtiyacı olan vatandaşlar, yola koyulmadan önce detayları araştırmaya başladı. 1 Mayıs eczaneler açık mı kapalı mı 2023 yılı için yanıt arıyor. Hafta içine denk gelmesi nedeniyle araştırmalar hız kazandı. 1 Mayıs 2023 Pazartesi bugün eczaneler çalışıyor mu, saat kaça kadar açık soruları yöneltiliyor. Peki, 1 Mayıs'ta bugün eczaneler açık mı, tatil mi, nöbetçi eczane var mı? İşte, cevaplar…