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Haberler Fotohaber Bugün eczaneler açık mı kapalı mı? 2023 İşçi Bayramı 1 Mayıs’ta eczaneler çalışıyor mu, saat kaça kadar açık, resmi tatil mi?
Giriş Tarihi: 01.05.2023 10:01 Güncelleme Tarihi: 01.05.2023 10:01

Bugün eczaneler açık mı kapalı mı? 2023 İşçi Bayramı 1 Mayıs’ta eczaneler çalışıyor mu, saat kaça kadar açık, resmi tatil mi?

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü için dünya genelinde kutlamalar başladı. Resmi tatil takvimi içerisinde yer alan İşçi Bayramı'nda eczanelerin çalışma saatleri gündemdeki yerini aldı. İlaç ve medikal ürün ihtiyacı olan vatandaşlar, yola koyulmadan önce detayları araştırmaya başladı. 1 Mayıs eczaneler açık mı kapalı mı 2023 yılı için yanıt arıyor. Hafta içine denk gelmesi nedeniyle araştırmalar hız kazandı. 1 Mayıs 2023 Pazartesi bugün eczaneler çalışıyor mu, saat kaça kadar açık soruları yöneltiliyor. Peki, 1 Mayıs'ta bugün eczaneler açık mı, tatil mi, nöbetçi eczane var mı? İşte, cevaplar…

1 Mayıs eczaneler açık mı 2023? İşçi Bayramı 1 Mayıs Pazartesi bugün eczaneler çalışıyor mu, saat kaça kadar açık, tatil mi?

1 Mayıs eczaneler açık mı, saat kaça kadar açık sorusu yanıt arıyor. 1 Mayıs İşçi Bayramı bu yıl pazartesi gününe denk geldiğinden ilaç ve medikal ürün gibi çeşitli ihtiyaçlarını karşılamak isteyenler sorgulamalara başladı. Bugün eczaneler açık mı kapalı mı, çalışıyor mu soruları gündemdeki yerini aldı. Eczanelerin çalışma saatleri ve günleri resmi tatil takvimi ile öğrenilebilir. Peki, 1 Mayıs 2023 Pazartesi İşçi Bayram'ında bugün eczaneler açık mı, tatil mi, çalışıyor mu, nöbetçi eczane var mı? İşte, detaylar…

1 Mayıs eczaneler açık mı 2023? İşçi Bayramı 1 Mayıs Pazartesi bugün eczaneler çalışıyor mu, saat kaça kadar açık, tatil mi?

1 MAYIS İŞÇİ BAYRAMI'NDA ECZANELER AÇIK MI KAPALI MI, TATİL Mİ?

1 Mayıs İşçi Bayramı'nda eczaneler açık mı, kapalı mı, çalışıyor mu, nöbetçi eczane var mı? sorularının yanıtları ve tüm bilgiler şöyle;

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1 Mayıs eczaneler açık mı 2023? İşçi Bayramı 1 Mayıs Pazartesi bugün eczaneler çalışıyor mu, saat kaça kadar açık, tatil mi?

1 MAYIS RESMİ TATİL Mİ?

1 Mayıs Emek Ve Dayanışma Günü, işçi ve emekçiler tarafından dünya çapında kutlanan, birlik, dayanışma ve haksızlıklarla mücadele günüdür. Dünya üzerindeki pek çok ülkede, resmî tatil olarak kabul edilmektedir.

Türkiye'de ilk kez 1923'te resmî olarak kutlanmıştır. 2008 Nisan'ında, "Emek ve Dayanışma Günü" olarak kutlanması kabul edilmiştir. 27 Nisan 2009 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 5892 sayılı yasa ile 1 Mayıs resmi tatil ilan edilmiştir.

1 Mayıs eczaneler açık mı 2023? İşçi Bayramı 1 Mayıs Pazartesi bugün eczaneler çalışıyor mu, saat kaça kadar açık, tatil mi?

1 MAYIS ECZANELER ÇALIŞIYOR MU, TATİL Mİ, NÖBETÇİ ECZANE VAR MI?

Resmi tatil günlerinde yalnızca nöbetçi eczaneler açık olmaktadır;

Alışveriş merkezlerindekiler de dahil olmak üzere eczaneler bağlı olduğu bölgedeki eczane çalışma gün ve açılış kapanış saatlerine uymak zorundadır.

Birden fazla eczane bulunan yerlerde, belirlenen çalışma saatleri dışında ve resmî tatil günlerinde yalnız nöbetçi eczaneler açık kalır. Nöbetçi eczane dışındaki eczaneler nöbet saatlerinde faaliyet gösteremezler.

1 Mayıs eczaneler açık mı 2023? İşçi Bayramı 1 Mayıs Pazartesi bugün eczaneler çalışıyor mu, saat kaça kadar açık, tatil mi?

ECZANE ÇALIŞMA SAATLERİ

Eczanelerin hafta içi mesai saatleri 08:30 – 19:00 saatleri arasındadır. Öğle yemeği molaları yoktur. Cumartesi günleri ise 09:00 ile 13:00 saatleri arası çalışmaktadırlar. Pazar günleri eczaneler açık olmaz. Bu durumlarda ilaç ihtiyacı olan vatandaşlar bölgelerindeki nöbetçi eczaneler vasıtası ile hizmet alabilir

Eczaneler ile ilgili en çok merak edilen konular arasında hafta içi/hafta sonu mesai saatleri bulunuyor. Eczaneler 08:30 - 19:00 / 09:00 - 13:00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

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