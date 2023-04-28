Giriş Tarihi: 28.04.2023 13:40 Güncelleme Tarihi: 28.04.2023 13:40

1 Mayıs havale/EFT yapılır mı? İşçi Bayramı 1 Mayıs 2023 Pazartesi para transferi yapılır mı, hesaba ne zaman geçer?

1 Mayıs İşçi Bayramı 2023 yılında Pazartesi gününe denk geliyor. Resmi tatil olarak değerlendirilen bu günde bankalar kapalı olacak. Şimdiden 1 Mayıs havale EFT yapılır mı 2023 yılı için sorgulanmaya başladı. Para transferi yapmak isteyen kişiler araştırmalarını hızlandırdı. Emek ve Dayanışma Günü olarak kutlanan 1 Mayıs havale EFT yapılır mı, hesaba ne zaman geçer soruları yanıt arıyor. Havale ve EFT saatleri gündemdeki yerini aldı. Peki, 1 Mayıs 2023 Pazartesi para transferi yapılır mı, havale EFT olur mu? İşte, merak edilenler…