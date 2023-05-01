1 Mayıs bugün kuyumcular açık mı, kaça kadar açık? Bugün kuyumcular açık mı, çalışıyor mu, kaça kadar çalışıyor? 1 Mayıs İşçi Bayramı kuyumcu çalışma saatleri

Giriş Tarihi: 01.05.2023 10:01 Güncelleme Tarihi: 01.05.2023 10:01

1 Mayıs İşçi Bayramı'nda bugün pek çok kurum ve kuruluş kapalı olacak. Bugün resmi tatil olması sebebiyle okullar, üniversiteler, hastaneler kapalı.Bugün kuyumcuya gitmek isteyen vatandaşlar "1 Mayıs bugün kuyumcular açık mı, kapalı mı, kaça kadar açık, bugün kuyumcular çalışıyor mu? sorularına yanıt arıyor. 1 Mayıs resmi tatilinde belediyeler, noterler, vergi daireleri, aile hekimleri kapalı olacak. Peki, 1 Mayıs bugün kuyumcular açık mı, kaça kadar açık? Emek ve Dayanışma Günü'nde kuyumcular çalışıyor mu, bugün kuyumcular kaça kadar çalışıyor? İşte tüm merak edilenler.