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Haberler Fotohaber 1 Mayıs bugün kuyumcular açık mı, kaça kadar açık? Bugün kuyumcular açık mı, çalışıyor mu, kaça kadar çalışıyor? 1 Mayıs İşçi Bayramı kuyumcu çalışma saatleri
Giriş Tarihi: 01.05.2023 10:01 Güncelleme Tarihi: 01.05.2023 10:01

1 Mayıs bugün kuyumcular açık mı, kaça kadar açık? Bugün kuyumcular açık mı, çalışıyor mu, kaça kadar çalışıyor? 1 Mayıs İşçi Bayramı kuyumcu çalışma saatleri

1 Mayıs İşçi Bayramı'nda bugün pek çok kurum ve kuruluş kapalı olacak. Bugün resmi tatil olması sebebiyle okullar, üniversiteler, hastaneler kapalı.Bugün kuyumcuya gitmek isteyen vatandaşlar "1 Mayıs bugün kuyumcular açık mı, kapalı mı, kaça kadar açık, bugün kuyumcular çalışıyor mu? sorularına yanıt arıyor. 1 Mayıs resmi tatilinde belediyeler, noterler, vergi daireleri, aile hekimleri kapalı olacak. Peki, 1 Mayıs bugün kuyumcular açık mı, kaça kadar açık? Emek ve Dayanışma Günü'nde kuyumcular çalışıyor mu, bugün kuyumcular kaça kadar çalışıyor? İşte tüm merak edilenler.

1 Mayıs bugün kuyumcular açık mı, kaça kadar açık? Bugün kuyumcular açık mı, çalışıyor mu, kaça kadar çalışıyor? 1 Mayıs İşçi Bayramı kuyumcu çalışma saatleri

KUYUMCULAR SAAT KAÇA KADAR AÇIK?

Kuyumcuların çalışma saatleri bulundukları il ve ilçe kuyumcular odası tarafından belirlenmektedir. Bu nedenle kuyumcuların çalışma saatleri bağlı oldukları il ve ilçelere göre değişkenlik gösterebilir. Kuyumcular sabahları saat 09:00 ile 19:00 saatleri arasında hizmet veriyor.

1 Mayıs bugün kuyumcular açık mı, kaça kadar açık? Bugün kuyumcular açık mı, çalışıyor mu, kaça kadar çalışıyor? 1 Mayıs İşçi Bayramı kuyumcu çalışma saatleri

1 MAYIS 2023 BUGÜN KUYUMCULAR AÇIK MI?

Kuyumcuların 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde açık olup olmadığıyla ilgili herhangi bir resmi açıklama gelmemiştir. Fakat geçen sene 1 Mayıs 2022'de açık olan kuyumcuların bu yıl da açık olması beklenmektedir.

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1 Mayıs bugün kuyumcular açık mı, kaça kadar açık? Bugün kuyumcular açık mı, çalışıyor mu, kaça kadar çalışıyor? 1 Mayıs İşçi Bayramı kuyumcu çalışma saatleri
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